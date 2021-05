Prêmio Bibi Ferreira revela os indicados

Mais importante prêmio do teatro musical brasileiro (e que também contempla as peças não cantadas), o Bibi Ferreira anuncia, nesta sexta, 28, seus finalistas da 8ª edição. Foram avaliados 24 espetáculos, dos quais 14 musicais e 10 não musicais, que cumpriram temporada inédita em São Paulo entre julho de 2019 e 17 de março de 2020.

Assim, no teatro sem canções despontaram peças como O Camareiro, A Alma Despejada e Os Sete Afluentes do Rio Ota. Já entre os musicais, surgem títulos como Escola do Rock, A Cor Púrpura, Chaves - Um Tributo Musical e Madagascar.

Como o regulamento determina que cada montagem seja apresentada no mínimo 12 vezes, houve espetáculos que não puderam competir pois sua temporada foi interrompida pela pandemia - é o caso de Donna Summer Musical e Silvio Santos Vem Aí, que, caso venham a reestrear, poderão concorrer em 2022.

A premiação está prevista para acontecer no Teatro Sérgio Cardoso, em agosto, e de forma adaptada: sem a presença dos profissionais concorrentes, o que inclui artistas e criativos, que acompanharão as categorias por vídeo.

“Nossa maior dificuldade será a de não poder ter público de forma presencial, não vamos nos ver e nos abraçar”, comenta Marllos Silva, produtor e idealizador do prêmio.

"Em um momento tão difícil para nós, ter um momento para relembrar de onde paramos e de onde vamos retomar muito em breve, mantém a chama acesa do teatro."

A noite da premiação estará a cargo de Alessandra Maestrini, mestre de cerimônias há nove anos e que, desde 2018, divide o posto com Miguel Falabella. A dupla fará a apresentação diretamente do palco, anunciando as 29 categorias costuradas às 7 atrações gravadas.

"Hoje, com o aperfeiçoamento dos protocolos, podemos realizar com um formato mais próximo do que nós tínhamos, ainda sem a presença de público, mas com o mesmo amor e respeito ao teatro e aos trabalhos realizados”, comenta Marllos.

A escolha da data desta sexta-feira, 28 de maio, para o anúncio não foi aleatória - nesse mesmo dia, em 1810, o príncipe regente D. João VI reconheceu a necessidade de se construírem "teatros decentes" no Brasil, pois a nobreza necessitava de diversão, o que foi realizado a partir de um decreto assinado naquela data.

Confira a lista dos indicados:

Melhor Designer De Luz em Peça De Teatro

Domingos Quintiliano - O Camareiro

Hiram Ravache - A Alma Despejada

Tulio Pezzoni - Erêndira - A Incrível E Triste História Da Cândida Erêndira E Sua Avó Desalmada

Melhor Roteiro Original em Peça de Teatro

Andrea Bassit - A Alma Despejada

Juca de Oliveira - Mãos Limpas

Lucas Papp - O Ovo de Ouro

Mehor Figurino em Peça de Teatro

Beth Filipecki e Reinaldo Machado - O Camareiro

CASSIO Brasil - Erêndira - A Incrível E Triste História Da Cândida Erêndira E Sua Avó Desalmada

Marcelo Pies - Os Sete Afluentes do Rio Ota

Melhor Cenografia em Peça de Teatro

André Cortez - O Camareiro

Helio Eichbauer (in memoriam) - Os Sete Afluentes do Rio Ota

Marcos Flaksman - O Inoportuno

Melhor Direção em Peça de Teatro

Marco Antônio Pâmio - Jardim de Inverno

Monique Gradenberg - Os Sete Afluentes do Rio Ota

Ulysses Crus - O Camareiro

Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro

Claudia Mello - Mãos Limpas

Karen Coelho - O Camareiro

Marta Meolla - Jardim de Inverno

Melhor Ator Coadjuvante em Peça de Teatro

Iuri Saraiva - Jardim de Inverno

Leonardo Miggiorin - O Ovo de Ouro

Marcos Azevedo - O Camareiro

Mauricio Destri - Erêndira - A Incrível E Triste História Da Cândida Erêndira E Sua Avó Desalmada

Melhor Atriz em Peça de Teatro

Andreia Horta - Jardim de Inverno

Irene Ravache - A Alma Despejada

Marjorie Estiano - Os Sete Afluentes do Rio Ota

Melhor Ator em Peça de Teatro

Cássio Scapin - O Camareiro

Daniel Dantas - O Inoportuno

Fabricio Pietro - Jardim de Inverno

Sergio Mamberti - O Ovo de Ouro

Tarcísio Meira - O Camareiro

Melhor Peça