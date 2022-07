'Pluft': No teatro, montagens do Rio são as mais lembradas

Não imagino que alguém possa falar de teatro infantil no Brasil sem mencionar o trabalho desbravador da saudosa Maria Clara Machado, que nasceu em Belo Horizonte, em 1921, e se mudou para o Rio com 4 anos de idade, onde viveu até morrer, em 2001. Há outras figuras históricas, igualmente importantes, que fizeram suas carreiras por diversos Estados brasileiros, mas a consistência e a repercussão da obra dessa grande mulher são incontestáveis.

Ela pode não ter sido exatamente a primeira, a pioneira, mas com certeza também fundou bases, assim como apontou e consolidou caminhos para nosso teatro. Ela escrevia com a pena forte de quem sabia que fincava estacas na história de nossa dramaturgia e, ao mesmo tempo, com a rédea solta de quem ousava libertar a imaginação para voos nunca modorrentos. Fez e aconteceu, na sua verdadeira fábrica de talentos no Rio de Janeiro, o Teatro Tablado, fundado por ela em 28 de outubro de 1951, portanto há mais de 70 anos.

Ela escreveu: “Esta vontade de brincar, de fazer rir, de divertir os outros, sempre me acompanhou. Nunca consegui levar o teatro muito a sério, no sentido filosófico. As explicações pseudoprofundas de alguns teóricos do teatro sempre me aborreceram. Talvez o faz de conta e a brincadeira me descansem da mediocridade da vida.”

Maria Clara Machado será a eterna mãe de Pluft, o Fantasminha, que escreveu em 1955. Nesse mesmo ano, a peça estreou no Tablado com direção da própria autora, levando já de cara um troféu do Prêmio APCT, da ex-Associação Paulista de Críticos Teatrais (hoje, APCA). Vinte anos depois, em 1975, virou seriado da Globo, em parceria com a TVE, tendo Dirce Migliaccio no papel do fantasminha e Norma Blum como a menina Maribel. Como curiosidade de almanaque, foi a primeira atração infantil televisiva a ser produzida em cores no Brasil.

Só por essa ideia de criar a fábula de um fantasma às avessas, ou seja, com medo de gente, Maria Clara não precisaria, a meu ver, ter escrito mais nada na vida. É sua obra prima e já lhe valeria um lugar no panteão dos grandes. Que tal esta única frase pinçada da peça? “Mamãe, acode aqui! A menina está derramando o mar todo pelos olhos.” Pluft falando metáfora. Poesia. Lirismo brincalhão na voz de um personagem criança. Sim, Maria Clara cuidava dos diálogos com esmero de poeta. Isso faz a diferença entre os dramaturgos.

Pluft, cuja primeira versão foi criada para teatro de bonecos (embora não tenha sido assim encenada), é uma peça sobre a descoberta do outro, sobre construção de identidade, como já disseram tantos críticos. Eu quero ser como eu sou. Mais do que isso: eu quero entender por que eu não posso ser como eu sou. Por que não posso ser diferente dos outros fantasmas? Alguém teria a audácia de negar que esse seja um dos temas mais vitais e necessários nas artes para crianças e jovens? A aceitação de si e do outro. Conviver com a diferença. Aprender a crescer com a diversidade.

O texto era o forte da peça, mas a serviço da ação. E, para valorizar a ação, ela escrevia rubricas imensas, descrevendo - para os diretores e os atores - como deveria ser a “atitude” do personagem em cena. Ritos de passagem foram o aspecto forte que sobressaiu em vários de seus textos. As peças, como Pluft, partem de um ponto em que os personagens precisam de uma mudança no jeito de ser e de pensar. Aí, esses personagens vão amadurecendo até passarem por essas mudanças significativas. Pluft, com certeza, cresce e amadurece. Mas A Bruxinha Que Era Boa e A Menina e o Vento são outros exemplos de estruturas dramatúrgicas que valorizam esse rito de passagem.

A tarimbada autora sabia como tirar efeito dramatúrgico dos trios de personagens em suas peças. Era uma estrutura que ela repetia. Por exemplo: os três marujos do navio de Pluft. Uma trindade, por assim dizer. Funcionam juntos. Complementam-se. Trios se apresentam para intensificar o que quer que o autor queira que eles transmitam: humor, força, vilania, trapalhadas, solidariedade. Aliás, a galeria de personagens criados por Maria Clara em suas peças infantis tem uma riqueza e uma diversidade de fazer frente, sem exagero, aos grandes escritores da literatura universal.

Carmem Murgel, que morreu aos 90 anos em 2019, foi o Pluft da estreia de 1955. Quando o texto completou 40 anos, em 1995, Maria Clara, então com 74 anos (seis antes de morrer), fez uma montagem comemorativa e recrutou para ser Pluft uma jovem atriz de 17 anos, em destaque na televisão da época, Mariana Oliveira. Em 2003, a sobrinha de Maria Clara e já herdeira do Tablado, Cacá Mourthè, fez no Rio uma das montagens recentes mais lembradas da peça, pois trazia Claudia Abreu no papel de Pluft e, ainda, Louise Cardoso (que já havia sido Pluft com direção da própria Maria Clara) como sua mãe. Dez anos depois, Claudia Abreu reviveu o papel e viajou pelo Brasil em outra temporada comemorativa, também dirigida por Cacá Mourthé, tendo então Graziella Moretto como a Mãe Fantasma. O clássico já ganhou dezenas e dezenas de montagens teatrais – profissionais ou não – espalhadas por todos os Estados deste Brasil afora. Mas as produções do Rio de Janeiro são ainda hoje as mais memoráveis, provando que Pluft é mesmo um fantasminha com alma – de carioca.