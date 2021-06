Plataforma digital Popa propõe debates cênicos

A pandemia da covid reforçou a importância dos encontros virtuais, especialmente os com fundo educativo. Uma das grandes apostas é a plataforma Popa, que, depois de oferecer serviço em espanhol e inglês, agora chega em português.

Trata-se de uma ferramenta digital de formação técnica e artística, na qual profissionais de artes cênicas compartilham seus conhecimentos, experiências e inspiração de seu legado.

Idealizada por Eloísa Canton, da produtora argentina Pipa Produce em sociedade com Bruno Pedemonti, a plataforma chega oficialmente ao Brasil no domingo, 13, quando acontece o encontro de dois profissionais do teatro musical: o diretor e supervisor neozelandês Paul Christ e o designer de som argentino Gastón Briski.

A dupla conversa sobre suas experiências a partir das 18h – Christ assinou como diretor musical de espetáculos montados em West End, em Londres, como Les Misérables, Miss Saigon e Os Produtores. Já Briski cuidou do som de musicais como Sunset Boulevard, Once, Cats e Cabaret, sob a direção de Sam Mendes.

Após esse encontro, cujas inscrições já podem ser feitas pelo site www.popa.global, a ideia é organizar debates com a presença de profissionais brasileiros – um dos convidados deverá ser o figurinista Fábio Namatame, com grande trajetória no teatro convencional e musical.