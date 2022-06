Piaf e Brecht se encontram em peça com Letícia Sabatella; veja mais opções de teatro

Piaf e Brecht – A Vida em Vermelho

Com Letícia Sabatella e Fernando Alves Pinto no elenco, a peça de Aimar Labaki coloca a grande cantora francesa e o dramaturgo alemão para conversarem sobre vida, anseios, medos e sonhos. A direção é de Bruno Perillo.

Hoje (3) e sáb. (4), 20h. Teatro B32. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi. R$ 60/R$ 120.

O Circo Bélico

Em O Circo Bélico, da Trupe Lona Preta, uma empresa chega para explorar petróleo em um local em que está ocorrendo um conflito bélico. Os funcionários, que são todos palhaços, lutam para manter a ordem enquanto sonham com dias em que a paz saia vitoriosa. A direção é de Joel Carozzi e Sergio Carozzi.

De 5ª (9) a 12/6. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista. Grátis (reserva de ingressos aqui).

A Golondrina

A peça de Guillem Clua inspirada no ataque homofóbico que aconteceu em 2016 no Bar Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos, mostra o emocionante reencontro de um sobrevivente do atentado com uma severa professora de canto. Aos poucos, as histórias dos dois personagens se entrelaçam como em um quebra-cabeça. No elenco, Luciano Andrey e Tania Bondezan. A direção é de Gabriel Fontes Paiva.

Reestreia hoje (3). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro Fernando Torres. R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé. Até 31/7.

Disney On Ice

O tradicional espetáculo Disney On Ice estreia Descobrindo Aventuras, que reúne mais de 50 personagens, entre eles, Mickey Mouse, Minnie, que dão boas-vindas ao público. Outros rostos bem conhecidos, entre eles Rapunzel, Moana, Elsa e A Bela e a Fera, embarcam em acontecimentos e histórias em um show que inclui dança e música.

Estreia 4ª (8). 3ª, 4ª e 5ª, 19h30.; 6ª, 15h30 e 19h30. Sáb., 11h, 15h e 19h. dom., 10h, 14h e 18h. Ginásio Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. R$ 95/R$ 325. Até 19/6.

Grand Spetacule Du Cirque

O espetáculo brasileiro Grand Spectacle Du Cirque une técnica circense, música ao vivo e tecnologia para contar a história de Jean Francua, um clown percebe que a Terra, que esbanjava cores, está desbotada, quase sem cor. Ele, então, resolve atravessar um portal para trazer de volta a cor, os sonhos e as fantasias. A criação e direção artística é de Marcus Casuo.

Estreia sáb. (4). Sáb., 21h/dom., 19h. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. R$ 40/R$ 80.

Goitá

Com direção artística de Hulda e Dany Bittencourt, Goitá reúne a Cisne Negro Cia de Dança e a Companhia Pia Fraus para contar a história e a cultura de Glória do Goitá, uma pequena cidade localizada a 60 km do Recife, considerada a capital brasileira do Mamulengo.

Sáb. (4), 21h. Teatro Arthur Rubinstein. Clube Hebraica. R. Hungria, 1.000, Pinheiros. R$ 100.