Performer fica ferido em espetáculo no Festival de São José do Rio Preto

O artista Maikon Kempinsk se feriu acidentalmente durante a sua performance Ânus Solar, no Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT), na noite de domingo, 8. Durante a apresentação, Kempinski manuseava uma serra elétrica em cima de uma cama. Ao tentar cortar o colchão, o aparelho ficou preso na espuma e feriu a parte interna da coxa esquerda do artista. Quando o acidente aconteceu, muitas pessoas já tinham deixado a sala. Dentro da performance, o artista ainda teria de abrir uma parede de madeira com o auxílio do equipamento.

Kempinsk recebeu os primeiros socorros e seguiu com o espetáculo, que foi apresentado até o final. Somente depois disso, o artista foi encaminhado para o hospital.

O Sesc, responsável pela realização do FIT junto com a prefeitura da cidade, ainda não se pronunciou sobre o acidente e informou que vai divulgar uma nota na segunda-feira, 9.

Segundo a organização do FIT, Maikon Kempinsk passa bem. “O artista paranaense sofreu um acidente durante apresentação de seu espetáculo na noite de domingo, 8 de julho, sendo prontamente atendido pela equipe de socorristas do festival presente no local. Por vontade própria, o artista decidiu continuar a apresentação até o final. Após o espetáculo, Maikon K foi encaminhado para atendimento médico. A sessão de Ânus Solar do dia 9, segunda-feira, na programação do FIT, será apresentada normalmente", informou.