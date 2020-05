Pela internet, musicais aproximam e emocionam

O isolamento social, necessário devido à pandemia do novo coronavírus, obrigou teatros a fecharem as portas no mundo inteiro. Com as produções paradas, opções de lazer restritas e mais tempo em casa, os fãs do teatro musical podem aproveitar para conhecer, ver ou rever espetáculos que já estiveram em cartaz no País e que estão disponíveis no YouTube.

As apresentações variam entre 1 hora e 2 horas de duração e vão desde clássicos como A Bela e a Fera, A Noviça Rebelde e O Fantasma da Ópera a produções mais recentes como Hair e Vingança, O Musical.

Os musicais costumam ser um programa que pode envolver toda a família e é possível aprimorar ainda mais a experiência de assisti-los pela TV seguindo dicas para ajustar a sua sala para obter perfeita visualização da tela, além de boas condições de recepção sonora.

7 O Musical

A Bela e a Fera

A Noviça Rebelde

Avenida Q

Beatles num Céu de Diamantes

The Book of Mormon - Parte 1

The Book of Mormon - Parte 2

Floribella, O Espetáculo Musical

Gypsy, O Musical

Hair

O Despertar da Primavera

O Fantasma da Ópera

O Mágico de Oz

Ópera do Malandro

Os Miseráveis

Rent

Vingança, O Musical