Peças discutem importantes momentos políticos nos palcos

Clássico do teatro brasileiro

Teatro imersivo

Texto de Oduvaldo Vianna Filho, o, um dos mais importantes dramaturgos brasileiros, Papa Highirte ganha montagem do Grupo Tapa. Na trama, um ditador populista deposto da fictícia Alhambra conspira sua volta ao poder. Ao se deparar com suas lembranças, percebe que não foi nada além de fantoche de militares golpistas a serviço de uma potência estrangeira. Uma metáfora do que aconteceu na América Latina nos anos 1970 e que ganha novo sentido nos dias atuais. Com direção de Eduardo Tolentino de Araújo, o elenco tem nomes como Zécarlos Machado, Bruno Barchesi, Eduardo Semerjian e Camila Czerkes. Espaço LAB. Teatro Aliança Francesa. R. General Jardim 182, Vila Buarque. R$ 40.

Árvore milenar

A peça Zoológico de Vidro, texto do dramaturgo americano Tennessee Williams, com tradução de Clara Carvalho, mostra a vida de uma família americana das décadas de 1930 e 1940 que lida com a grande depressão econômica. Em busca de uma saída, a matriarca arquiteta um jantar para que a filha possa casar com o melhor pretendente possível. No elenco, Sandra Corveloni, Thais Müller, Bruno Rocha e Guilherme Trindade. A direção é de Lavínia Pannunzio. Estreia hoje (22). 6ª, 21h; sáb., 20h. Sesc Santo André. R. Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André. R$ 20/R$ 40.

O espetáculo Meus Cabelos de Baobá se desenvolve em torno de diálogos da Rainha Dandaluanda com a árvore milenar de origem africana, o Baobá. A árvore ensina valores africanos e desperta sua autoestima. A diáspora negra, um dos temas principais da peça, argumentos de Simone Ricco, textos da escritorae a dança da bailarina senegalesa, Germaine Acogny. A direção é de Vilma Melo. 5ª, 6ª e sáb., 20h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 15/R$ 30. Até 7/5.