Peças de Gregório Duvivier e Lázaro Ramos animam o fim de semana

Humor e cancelamento

Na peça Um Português e Um Brasileiro Entram no Bar, os humoristas Gregório Duvivier e o português Ricardo Araújo Pereira misturam palestra, conversa e improviso em um debate sobre trabalhar com humor em tempos de cancelamento. Sáb. (25), 21h. Dom. (26), 19h. Teatro Procópio Ferreira. R. Augusta, 2.823, Cerqueira César. R$100. Ingressos aqui .

Tragédia moderna

Com direção de Sergio Módena e a atriz Ana Lucia Torre no papel principal, Longa Jornada Noite Adentro, clássico do dramaturgo Eugene O´Neill, retrata um drama familiar que se passa em um único dia de 1912. As relações familiares dos Tyrone e os questionamentos existenciais dos personagens soam atuais nos dias de hoje. Estreia sáb. (25). Sáb. 20h30; dom., 18h30. Teatro Tucarena. Rua Monte Alegre, 1.024, Perdizes. R$ 80. Até 28/8. Compre seu ingresso.

Ambiente de trabalho

Na comédia O Método Grönholm, dirigida por Lázaro Ramos e Tatiana Tibúrcio, quatro executivos se encontram para a fase final de um processo seletivo e descobrem que, enquanto aguardam, o teste já começou. A peça explora, com humor, quão ridículos podemos ser em um ambiente competitivo. Estreia: hoje (24), 21h. 6ª e sáb., 21h; dom.,18h. Teatro Unimed. Al. Santos, 2.159, Consolação. R$ 80/R$ 100. Até 31/7. Garanta seu lugar.

Vozes negras

Dividido em capítulos, como em uma série, O musical Vozes Negras – A Força do Canto Feminino traz em seu primeiro episódio o tema A Era de Ouro do Rádio, com uma homenagem às cantoras Carmem Costa e Elizeth Cardoso. A cantora Eliana Pittman fará uma participação especial. Ao longo dos seis episódios, um por semana, temas como o samba de terreiro, a bossa nova e o soul serão abordados. A direção é de Gustavo Gasparini. Estreia 5ª (30). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 17h. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$ 50/R$ 150. Até 7/8. Compre aqui.

Dor-de-cotovelo

O musical brasileiro Vingança, de Anna Toledo, reestreia após nove anos. O melodrama, que envolve amores não-correspondidos, ciúmes e traições, é inspirado nas canções do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, como Nervos de Aço e Nunca. Reestreia hoje (24). 6ª e sáb., 21h; dom., 16h. Teatro Raul Cortez. Rua Dr Plínio Barreto, 285, Bela Vista. R$ 80. Até 28/8. Ingressos.