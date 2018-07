Peça que representa Jesus como mulher trans é cancelada em Pernambuco

O espetáculo O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu teve sessão cancelada na Mostra de Teatro Alternativa do Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco.

A peça protagonizada por Renata Carvalho representa Jesus como uma mulher trans. Por meio de nota, o Governo do Estado de Pernambuco, junto à Secretaria de Cultura e da Fundarpe, afirmou que a polêmica provocada pela atração causou prejuízo com as parcerias que viabilizaram o evento.

De acordo com o governo do Estado, "Festival de Inverno de Garanhuns foi criado para unir e divulgar expressões culturais e não para dividir e estimular a cultura do ódio e do preconceito"

O secretário de cultura de Pernambuco lamentou o ocorrido em sua rede social: