Peça 'Pra Você Lembrar de Mim' aborda os dramas de quem cuida de pessoas com Alzheimer

Em uma das passagens mais tocantes do drama Pra Você Lembrar de Mim, Eduardo Martini mira o vazio infinito com o olhar perdido de seu personagem, Hélio, acometido de um quadro de Alzheimer precoce. Acarinhado pelo colo de sua filha, a advogada Bruna, murmura os versos de Let it Be, a clássica balada dos Beatles lançada em 1970, que retrata a necessidade de aceitar o inevitável.

No drama escrito por Regiana Antonini, o inevitável é a perda progressiva da memória de uma personagem criada para ser um exemplo de mente brilhante. Um jornalista premiado e bem-sucedido. Em contraste está o desespero silencioso de sua filha única, que se divide entre a profissão de advogada e os cuidados com o pai. E é esta relação a espinha dorsal do espetáculo que chega ao palco do Teatro União Cultural nesta sexta, 13.

“Ela está esgotada e precisa muito ser resistente, ser forte, mas o cansaço é físico e mental e ele vem a todo momento”, explica Carina Sacchelli, intérprete de Bruna. “Como atriz, tentei buscar um estado de constante exaustão, passando por momentos de falta de paciência, irritabilidade e, claro, tristeza.”

A artista divide a cena com Eduardo Martini, que, em cena, enfrenta aquilo que considera um dos maiores desafios de sua trajetória artística, que, em 2022, completa 45 anos. “É desafiador porque a composição é uma matemática. Eu, enquanto ator, posso me emocionar, mas a personagem não sente emoção, quem se emociona é quem cuida. E descobrir esse jogo é uma matemática complicada, mas muito prazerosa”, conta ele, que vive um desafio constante a cada ensaio.

Seu pai, Milton Martini, saiu de cena em 2008, como vítima do mal de Alzheimer. “Na primeira leitura eu já me emocionei demais porque me lembrei dele, e tem sido assim sempre. Mas meu profissionalismo para contar essa história precisa ser maior, porque não é só a realidade do meu pai, é de muita gente, e precisei me afastar dessa emoção, de lembrar dele o tempo todo para eu poder atingir o personagem e fazer desta uma história verídica”, diz.

“É uma história de sofrimento, de tristeza, de dor e de cansaço, acima de tudo, para a pessoa que cuida de um paciente dessa maneira. E escolhemos falar sob essa ótica para que o público também possa se espelhar nessa história”, completa.

A despeito da longa amizade entre o ator e a dramaturga, a peça não é sobre o pai de Martini, mas o resultado de um desejo antigo do ator com sua colega de cena. “Queríamos contar uma história relevante de pai e filha. Esse foi o fio condutor de tudo, talvez pela amizade, parceria e admiração mútua que temos há anos. Pensamos na Regiana, pois ela transita muito bem entre o humor e o drama e chegaria nesse drama contemporâneo que imaginávamos”, conta Sacchelli, que reforça o viés que a peça adotou ao longo dos ensaios.

“Ela evidencia o trabalho árduo dos familiares e cuidadores. Já é sabido que o paciente com esse tipo de demência sofre, mas validarmos as angústias e preocupações dos familiares desse paciente é algo necessário e justo. Eles são as vítimas ocultas da doença, pois são afetados, mas de forma diferente. Estão totalmente conscientes sobre a gravidade da doença.”