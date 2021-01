Peça com Débora Falabella e Yara de Novaes tem sessão online neste domingo

Apresentada pela primeira vez em 2019, a peça Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante, criação do Grupo 3 de Teatro, ganha sessão online e gratuita neste domingo, 24, às 19h, como parte da programação da Mostra de Teatro de Ipatinga.

Com Débora Falabella e Yara de Novaes no elenco e direção de Gabriel Fontes Paiva, a versão virtual do espetáculo reúne cenas gravadas no teatro e cenas da websérie que estreou em outubro do ano passado, já adaptada às restrições da pandemia. Após a sessão, as atrizes participam de um bate-papo ao vivo com o público.

O texto, assinado por Silvia Gomez, gira em torno do tema da violência contra a mulher no Brasil. “Acho que a peça é um desabafo, alegoria, uma resposta artística a essa realidade, buscando falar dela em outra camada: escrevo sobre um encontro entre duas mulheres num km abandonado do Brasil. Uma delas acaba de ser violentada e, no delírio da violência, fala. Busco no delírio um diálogo com a realidade impossível de alcançar", disse a autora, em entrevista ao Estadão, à época da estreia do espetáculo.

SERVIÇO

90 min. 16 anos. Domingo (24), 19h. Grátis. Reserva pela plataforma Sympla.