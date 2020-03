Pandemia de coronavírus agrava crise financeira do Cirque du Soleil

Após demitir pelo menos 4,6 mil funcionários, o Cirque du Soleil Entertainment Group, que gere o Cirque du Soleil, planeja pedir falência apór ter que cancelar shows por causa do surto do novo coronavírus.

Segundo a Reuters, a companhia de circo canadense teve que demitir temporariamente a maioria de seus funcionários em meio à crise, cerca de 95% da força de trabalho da empresa. Entre eles estão os brasileiros Marcelo Perna e Gabriel Christo.

Perna integrava o espetáculo Corteo e Christo fez parte de montagens como Amaluna e Toruk, inspirado no filme Avatar. Os dois estavam na equipe artística da companhia. Eles publicaram em suas redes sociais o encerramento dos trabalhos no Cirque. "Meu último treinamento antes do corona", escreveu Christo.

O Cirque du Soleil teria hoje uma dívida de US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões), segunda disse uma fonte interna à Reuters, mas credores pensam em negociar o valor com a companhia.