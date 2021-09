Ópera de Puccini celebra obra de Dante Alighieri

Para celebrar a obra do poeta Dante Alighieri, cujos 700 anos da morte foram lembrados na terça, 14, o Consulado Geral da Itália em São Paulo, juntamente com o Istituto Italiano di Cultura organizaram a apresentação da ópera Gianni Schicchi, de Puccini, que será apresentada em diversas cidades paulistas, depois de uma apresentação em São Paulo.

Trata-se do projeto A Caminho do Interior que, em sua terceira edição, leva arte e cultura italiana para 17 municípios no interior do Estado, locais não só com fortes raízes italianas mas também destinatários de importantes investimentos industriais italianos.

A ópera, escrita por Puccini a partir do canto 30 do Inferno, de Dante, é encenada pela Companhia de Ópera de São Paulo, com direção geral e artística de Paulo Abrão Esper que, na segunda-feira, 13, apresentou uma master Class sobre o que une a ópera de Puccini com a obra de Dante.

Além do espetáculo, estrelado pelo barítono Tomás David e a soprano Raquel Paulin, e que terá uma apresentação nesta quarta, 15, no Teatro Sergio Cardoso, o calendário de homenagens ao poeta contém diversas atividades, que podem ser consultadas no portal www.danteopoeta.art.br, organizado pelo Istituto Italiano di Cultura, com o apoio do Consulado Geral.

Veja a programação da ópera no mês de setembro:

Dia 19, às 11h - Teatro Municipal de São João da Boa Vista

Dia 23, às 20h - Cine Teatro de Cordeirópolis

Dia 24, às 19h - Teatro do Centro Cultural de Rio Claro

Dia 25, às 17h - Auditório do CEAR de Araraquara

Dia 26, às 17h - Teatro Estadual de Araras