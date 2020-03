Novo edital do Itaú Cultural pretende mapear teatro de grupo produzido no Brasil

Um panomara do fazer teatral de grupos brasileiros é parte do objetivo do novo edital do Itaú Cultural, destinado a companhias de teatro com mais de 7 anos em ativididade.

Anunciado nesta segunda, 2, o Fomento à Criação Teatral: Montagem vai destinar R$ 400.000 para dois projetos (R$ 200.000 para cada um) de qualquer parte do Brasil. As produções contempladas farão estreia nacional e uma curta temporada na sede da instituição em São Paulo.

A iniciativa vem para integar outras ações do Itaú Cultural nas artes cênicas, e em diferentes etapas profissionais do artista, como é o edital a_ponte, dirigido ao teatro universitário, e o edital Rumos, que subsidia criações artísticas, exposições, mostras e espetáculos em todo o País.

Para o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, o material recebido fará parte de um grande levantamento a respeito do perfil das companhias nacionais. "Vamos ter um mapa sobre grupos brasileiros, o que está sendo feito e quais os temas mais revelantes", afirmou em entrevista por telefone.

Apesar de contemplar apenas duas produções por edição, o que é pouco em relação ao número de interessados, a ambição do novo edital parece também servir para compor uma futura programação, conta o diretor. "É ainda mais valioso porque vai nos apontar possíveis curadorias e circulação de espetáculos no âmbito nacional."

Para participar, o grupo deve ter sete anos ou mais de trajetória, com histórico comprovado. As inscrições vão do dia 10 de março a 10 de abril no site da instituição.