'Não podemos abrir mão do lúdico', diz Miguel Falabella que volta aos palcos com 'A Mentira'

Abrigadas nas telas dos celulares, nos meses da pandemia, o teatro que todo mundo conhece não deixou de existir, ao menos, na lembrança.

Há pouco mais de um mês, a cidade anunciou o plano de reabertura dos espaços culturais e o trabalho da produção teatral se pulverizou: no virtual desde março e enfim, de volta, aos poucos, ao ambiente físico.

Mais uma batalha travada. O grito de guerra é direto. “O teatro não pode abrir mão do lúdico”, defende o diretor Miguel Falabella. Nesta sexta, 13, ele estreia A Mentira, espetáculo com Zezé Polessa que estreou ano passado e flutuou na pandemia até chegar nos palcos do Teatro Santanter, parte da programação do Festival Cortinas Abertas. A montagem tem apresentação até domingo.

A comédia de Florian Zeller traz o jogo de segredos quando Alice vê o marido da melhor amiga com outra mulher. Paulo, o marido de Alice, insiste e tenta convencê-la de que não vale a pena se intrometer nesse caso. A preocupação de Paulo vai despertar mais um segredo. “É um boulevard maravilhoso e o espetáculo fazia parte de um plano certo de viagem durante”, conta o diretor que atua no espetáculo ao lado de Zezé Polessa, Frederico Reuter e Alessandra Verney.

A Mentira é um, entre tantos projetos teatrais suspensos, o que significa profissionais sem emprego e renda. “A responsabilidade é o compromisso da arte com a plateia", ressalta Falabella. "Sinto que o público está com vontade, de se encontrar com artistas no palco.”

Enquanto a produção da cidade aguarda oportundide de voltar em cartaz, Falabella mantém a esperança da vacina. "Outros vírus podem vir, e agora precisamos nos recuperar, quem sabe sem destruir tanto a natureza."

SERVIÇO. A MENTIRA. TEATRO SANTANDER. AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041. TEL.: 4810-6868. 6ª, SÁB., 21H, DOM., 18H. R$ 45 - 180.