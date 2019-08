Musical ‘Os Últimos 5 Anos’ mostra os descaminhos de um escritor em ascensão e uma aspirante a atriz

Era um sonho antigo de Eline Porto e Beto Sargentelli, dois dos mais experientes atores do musical brasileiro: montar uma versão nacional de The Last Five Years, musical escrito por Jason Robert Brown, que até inspirou uma versão para o cinema. O desejo se concretizou em setembro do ano passado, quando Os Últimos 5 Anos estreou em São Paulo. Foi uma temporada curta, mas com grande sucesso. A ponto de convencer a dupla a reunir esforços (leia-se investimento) para bancar mais um período em cartaz.

É o que acontece neste sábado, 3, quando Os Últimos 5 Anos reestreia, agora no Teatro Nair Bello, no shopping Frei Caneca. Será um curto período – até o dia 18 –, mas o necessário para comprovar como a dupla, sob a direção de João Fonseca, já está suficientemente afinada.

Afinal, a história pede um entrosamento perfeito. “A peça se tornou um sucesso no mundo, pois mostra os dois lados da moeda, os dois lados da história de um relacionamento de 5 anos de um jovem casal de maneira inovadora”, contou Sargentelli, que assina como produtor da montagem ao lado de Eline. “O rapaz, Jamie, conta a história do começo ao fim no sentido cronológico e a moça, Cathy, conta a história no sentido oposto, do fim para o começo. Isso simultaneamente.”

O musical fez sua estreia oficial em Chicago, nos Estados Unidos, em 2001, entrou para o circuito off-Broadway e ganhou montagens em mais de 10 países, além de render uma adaptação cinematográfica estrelada por Anna Kendrick e Jeremy Jordan em 2015.

A ação foi transferida para São Paulo, mas o que vale é a manutenção dessa teoria romântica. “O grande barato é ver quando as coisas se invertem e mostram os motivos de cada um sobre as mesmas situações”, continua o ator, lembrando ainda da necessidade de o casal de intérpretes revelar sua versatilidade musical. “As canções contam perfeitamente a história, mas possuem ritmos e estilos que variam da música latina à música clássica.”

OS ÚLTIMOS 5 ANOS. Teatro Nair Bello. Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569. Sáb., 21h. Dom., 19h. R$ 80. Estreia 3/8. Até 18/8.