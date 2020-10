Musical 'Jagged Little Pill' lidera indicações ao Tony mesmo com Broadway fechada

A adaptação teatral do disco Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, liderou as indicações ao Prêmio Tony nesta quinta-feira, mas os teatros da Broadway continuarão às escuras até o verão norte-americano de 2021 por causa da pandemia.

Jagged Little Pill, inspirado no álbum de 1995 de grande vendagem da cantora nascida no Canadá, recebeu 15 indicações, incluindo a de melhor musical e para seis de seus atores, entre eles a protagonista Elizabeth Stanley.

O musical de rock, cujos temas incluem agressão sexual, vício em drogas e empoderamento feminino, estreou na Broadway em dezembro de 2019, mas, como todos os espetáculos ao vivo da cidade de Nova York, foi forçado a encerrar as apresentações em meados de março devido à chegada da pandemia de coronavírus. Na semana passada, a interdição da Broadway foi prorrogada até junho do ano que vem.

A pandemia também adiou a cerimônia anual do Prêmio Tony, que normalmente acontece em junho, e a temporada abreviada da Broadway resultou em um número menor de indicações à premiação nesta quinta-feira. Uma nova data para a cerimônia, que deve ser essencialmente virtual, ainda não foi anunciada.

Moulin Rouge! The Musical, baseado no filme de 2001 de Baz Luhrmann, recebeu 14 indicações ao Tony, incluindo a de melhor musical.

A Broadway tem atraído algumas das maiores estrelas de Hollywood nos últimos anos. Entre os indicados anunciados nesta quinta-feira estão Jake Gyllenhaal (Sea Wall/A Life), Tom Hiddleston (Betrayal) e Laura Linney (My Name is Lucy Barton).