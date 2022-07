Musical fala de dor de cotovelo inspirado em Lupicínio Rodrigues

A comparação é precisa: “A dor de cotovelo foi a sofrência dos anos 1950”, brinca Guilherme Terra, diretor musical de Vingança, espetáculo inspirado nas canções do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues (1914-1974), um dos maiores nomes do gênero samba-canção, que, inclusive, foi o responsável pela expressão “dor de cotovelo”.

Em cartaz no Teatro Raul Cortez, Vingança é um musical escrito por Anna Toledo, que também está no elenco, e conta a história do tumultuado envolvimento de três casais, marcado por traições, intrigas e ciúmes. A partir daí, Anna consegue armar com habilidade uma trama que toca em questões sensíveis, como o machismo, a violência, a hipocrisia e as várias formas de abuso.

O espetáculo teve uma primeira temporada em 2013, com grande sucesso. Na nova montagem, alguns atores repetem seus papéis, como é o caso de Jonathas Joba e da própria Anna Toledo. “É claro que pensei três vezes antes de retomar o papel”, conta ela, no material de divulgação da peça. “É mexer em uma memória preciosa. Por outro lado, uma oportunidade maravilhosa de voltar a essa peça e apresentá-la a um novo público.”

De fato, com interpretações marcantes, tanto no canto como na atuação, Vingança apresenta o inspirado verso de Lupicínio, em canções como Esses Moços, Nervos de Aço, Nunca, Ela Disse-me Assim, Vingança, que tocam em temas sensíveis. “Talvez essas questões fiquem mais evidentes hoje do que foram em 2013”, comenta o diretor Andre Dias. “Pode ser mais intenso, mais incômodo.”.