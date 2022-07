Musical Evita Open Air propõe experiência sensorial

Eventos ao ar livre não incomodavam Maria Eva Duarte Perón (1919-1952): atriz de radionovela, ela se tornou líder política e primeira-dama da Argentina e, como Evita, foi eleita rainha do povo, que acompanhava magnetizado seus discursos abertos.

O poder da palavra poderá ser sentido em Evita Open Air, espetáculo inspirado no musical de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice e que será apresentado ao ar livre no Parque Villa-Lobos, onde será montada uma superestrutura com capacidade para 1.545 espectadores.

Com produção do Ateliê de Cultura, o musical estreia no dia 7 de julho e os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta, 27, com preços variando de R$ 50 a R$ 300. Além da novidade de apresentação a céu aberto, o espetáculo apresentará, pela primeira vez no Brasil, os novos arranjos compostos por David Cullen e Lloyd Webber, em 2014. Com isso, o original que estreou em 1978 ganha agora uma versão mais jovem, mais energética, o que permite explorar coreografias agressivas e uma dramaturgia mais realista.

A trama continua com a clássica história de Evita (papel de Myra Ruiz, uma das maiores atrizes do musical brasileiro) que, ao se casar com o político Juan Domingo Perón (Cleto Baccic, igualmente destacável), se torna uma figura mítica na Argentina, transformando-se na “chefe espiritual da nação”. O elenco é completado por Fernando Marianno, jovem que se firma no gênero, como Che Guevara, que narra criticamente a história. A direção será do canadense John Stefaniuk.

Veja o elenco completo

Myra Ruiz - Evita

Fernando Marianno - Che

Cleto Baccic - Perón

Felipe Assis Brasil - Agustín Magaldi

Verônica Goeldi - Amante

Belle Rodrigues, Isa Camargo e Anna Beatriz Simões - Pequena Evita

Alice Zamur, Alicio Zimmermann, Amanda Döring, Bia Castro, Bruno Ospedal, Claudia Rosa, Danilo Martho, Della, Éri Correia, Fernanda Biancamano, Fernanda Muniz, Gigi Debei, Gui Leal, Ingrid Sanchez, Marco Azevedo, Mari Rosinski, Paulo Grossi, Rafael Barbosa, Sandro Conte, Vinicius Cafer - Ensemble