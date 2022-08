Musical em homenagem a Sidney Magal estreia em outubro em São Paulo

Quem acompanha hoje a história de sucesso do cantor Sidney Magal, que reinou na música romântica dos anos 1980 e 1990, ganhando novo fôlego nos 2010, não imagina a dificuldade que ele enfrentou até conseguir se tornar conhecido. É justamente a construção desse ídolo que vai tratar o musical Sidney Magal: Muito Mais que um Amante Latino, com direção artística de Débora Dubois e que deverá estrear no Teatro Porto em 21 de outubro.

Baseado na biografia oficial do cantor, escrita por Bruna Ramos da Fonte, o espetáculo terá Juan Alba vivendo Magal na fase adulta e Luís Vasconcelos, no início de carreira. O elenco ainda é formado pela atriz Yael Pecarovich, que interpreta dona Sônia, mãe de Magal, que teve grande importância em sua carreira; o ator Joaz Campos que dá vida a seu Darcy, pai de Sidney Magal; Flávia Strongolli, que interpreta a esposa Magali; Breno Manfredini que encarna o produtor argentino Roberto Livi; Jéssica Stephens que encena a cantora Elizeth Cardoso e Fernando Vieira que vive o apresentador Chacrinha e também o poeta Vinicius de Moraes.

A história acompanha a luta do jovem culto, interessado na carreira musical, que colecionou insucessos em Brasília. Depois de se apresentar em lugares insalubres, Magal alcançou finalmente fama no fim dos anos 1970, quando arrancava suspiros bancando o amante latino e cantava o seu amor à cigana Sandra Rosa Madalena.

Magal cravou ali a imagem que o tornaria célebre e desejado pelas fãs: camisas coloridas, calças apertadas, torso à mostra. “O enredo traz muitas reflexões, não é só um musical sobre a carreira de Sidney Magal, mas o que construiu esse artista, sua família, seu trajeto, referências de onde cresceu, mostrando muito mais que o amante latino”, revela, no material de divulgação, Bruna Ramos da Fonte, autora da biografia oficial do cantor, lançada em comemoração aos 50 anos de carreira do artista, em 2017. Ela também é responsável pela adaptação dramatúrgica e assina o roteiro do espetáculo.

Seu livro revela detalhes curiosos como o desejo que Magal alimentou o desejo de ser cantor de ópera, além de ser primo de Vinícius de Moraes (a quem procurou em busca de dicas para a carreira) e de ostentar um tio-avô que era compositor de músicas da Carmen Miranda.

“Espero que o público se divirta, se emocione e se envolva muito, e perceba que grande homem é o Sidney Magal. Vá para casa cantando e surpreso com toda essa história”, salienta a diretora do musical, Débora Dubois, no material de divulgação.

O livro de Bruna inspirou outro musical que fez carreira no Rio de Janeiro, Quero Vê-la Sorrir - O Musical, estrelado por Márcio Louzada, que revelou grande semelhança com Magal, além de talento para homenageá-lo em cena.