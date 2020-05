Mostra Internacional prossegue edição com espetáculos online

A Mostra Internacional de Teatro de São Paulo vai prosseguir com edição da MITbr- Plataforma Brasil exibindo espetáculos nacionais, de 22 a 31 de maio. As lives podem ser assistidas no canal da Secretaria Municipal de Cultura no YouTube.

A montagem Entrelinhas do Coletivo Ponto Art, de Salvador, estreia nesta sexta, 22, com o trabalho da coreógrafa e intérprete Jaqueline Elesbão, sobre a violência contra a mulher e a voz da mulher negra.

A montagem tReta é apresentada no dia 22, às 21h, e 24, às 19h. Criado pelo Original Bomber Crew, o espetáculo debate as "tretas" da políticas e sobrevivência, unindo elementos do breaking e hip-hop.

Outro trabalho apresentado na íntegra é Recolon, nos dias 30, às 21h, e 31, às 19h. Nele, o artista Leonardo Scantbelruy discute os impactos ambientais e humanos causados pelas construções de usinas hidrelétricas na bacia do Rio Madeira, em Rondônia.

Além das montagens, serão exibidos trechos de Violento, de Petro Amparo, no dia 29, às 21h, e Zoo, do grupo Macaquinhos, nos dias 23, às 21h, e 24, às 18h.

Edição 2020

A Mostra Internacional de Teatro de São Paulo foi realizada entre 5 e 15 de março de 2020 com 13 produções internacionais, dois espetáculos especiais e 13 na MITbr - Plataforma Brasil.

Em decorrência da pandemia da covid-19, os teatros municipais de São Paulo e o Teatro Sesi SP foram fechados a partir do dia 13 de março, cancelando alguns espetáculos da programação, em especial os da MITbr - Plataforma Brasil.

Para assistir, acesse o canal da SMC no YouTube no link.