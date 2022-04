Morre Robert Morse, astro de 'Mad Men'

O ator de teatro e cinema Robert Morse, ganhador de um prêmio Tony pela peça Como Fazer Sucesso sem Fazer Força (How to Succeed in Business Without Really Trying), de Frank Loesser. e que representou, no teatro e no cinema, a figura do escritor Truman Capote em Tru, morreu ontem (20), aos 90 anos, em sua casa, segundo informou seu agente David Shaul. A causa da morte não foi revelada, mas Morse estava muito doente.

O ator, aos 30 anos, ficou famoso no papel de Abe Burrows na peça musical de Frank Loesser que arrebatou o prêmio Pulitzer de melhor texto e o Tony por melhor musical de 1961. A peça é uma sátira inteligente sobre a vida corporativa e ficou três anos em cartaz. Morse atuaria também na versão filmada, de 1967.

Ele talvez seja mais conhecido da nova geração por seu papel na série televisiva Mad Men, em que interpretou o papel de um líder autocrata de uma agência de publicidade, ganhando um prêmio Emmy de melhor ator convidado de série. Mas foi a Broadway que o tornou conhecido e onde conquistou duas indicações para o Tony.

Em 1972 ele fez o papel de Jack Lennon em Sugar, de David Merrick, versão teatral do filme Quanto Mais Quente, Melhor, de Billy Wilder, sobre dois músicos que se disfarçam de mulher para tocar numa banda feminina e acabam se envolvendo com gângsteres. Tru, monólogo baseado nos escritos autobiográficos de Tuman Capoote, iria colocar o ator em outro patamar, mais dramático, ele que sempre foi identificado com comédias, sendo a melhor delas O Entre Querido (The Loved One, 1965), em que atuou sob direção de Tony Richardson e ao lado de monstros sagrados como John Gielgud. Morse nasceu em 18 de maio de 1931, em Newton, Massachusetts, e estreou na Broadway em 1955 com The Matchmaker. Ele deixa cinco filhos, um homem e quatro mulheres.