Morre criador do Teatro Ventoforte, o diretor e artista plástico Ilo Krugli

O diretor e artista plástico Elias Kruglianski, conhecido como Ilo Krugli, morreu neste sábado, 7, aos 88 anos. Criador do Teatro Ventoforte, ele foi um dos expontes no arte-educação e teatro infantil no País. O velório será a partir das 9h, na sede do Ventoforte, no Itaim Bibi. A informação e do ator Dinho Lima Flor.

Nascido em Buenos Aires, o diretor chegou ao Brasil em 1960, no Rio. Em 1972, estreou a peça História de um Barquinho ou Um Rio que Vem de Longe.

Em uma viagem ao Chile, para ministrar um curso, o diretor foi preso durante o golpe militar que derruba Salvador Allende. De volta ao Brasil, em 1973, estreia História de Lenços e Ventos, sobre a história de Azulzinha, um lenço, e seu amigo Papel, um pedaço de jornal, um marco no segmento teatral infantil no País.

Em 1974, criou o Teatro Ventoforte, no Rio, com o espetáculo Vento forte no teatro para crianças do Brasil. Nos mais de 50 anos de carreira formou diversos artistas nas áreas de dança, música, teatro de bonecos e animação.