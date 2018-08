Morre a ex-bailarina e professora Ady Addor, aos 82 anos

Morreu nesta quinta-feira, 2, aos 82 anos, a ex-bailarina e professora Ady Addor. A mestre de balé sofreu um infarto durante a madrugada.

Addor nasceu no Rio de Janeiro em 1935. Na adolescência, começou a seguir a carreira no balé. Atuou no Balé do IV Centenário, em São Paulo, e no Theatro Municipal do Rio.

Fora do País, atuou no American Ballet Theatre, em Nova York, no Ballet Nacional da Venezuela e ainda no Ballet Nacional de Cuba.

Ao encerrar a carreira de bailarina em 1961, aos 26 anos, passou a dar aulas. Foi, inclusive, professora do Balé da Cidade de São Paulo.

O velório e o enterro de Addor serão realizados na sexta-feira, 3, às 8h, no Cemitério da Paz, em São Paulo.