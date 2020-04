Meryl Streep vai participar de celebração virtual pelos 90 anos de Sondheim

A atriz Meryl Streep participará da a celebração online do 90º aniversário do famoso compositor de musicais Stephen Sondheim, que acontecerá com um concerto neste domingo, 26, e que reunirá grandes figuras do mundo da teatro.

O evento, intitulado Leve-me ao Mundo: Um Sondheim 90 Birthday Celebration, pode ser visto gratuitamente através do

broadway.com, além do canal do YouTube, e é comemorado no mesmo dia em que o 50º aniversário da estréia de

Company, musical do compositor.

Além de Streep, as atrizes Bernadette Peters vão participar, Patti LuPone e Audra McDonald, que apresentarão músicas de

Sondheim, a quem se juntarão outras figuras como Mandy Patinkin, Christine Baranski, Donna Murphy, Kristin Chenoweth, Sutton Foster, Brian Stokes Mitchell, Kelli O'Hara, Aaron Tveit ou Maria Friedman.

Também se juntaram a Iain Armitage, Katrina Lenk, Michael Cerveris, Brandon Uranowitz, Stephen Schwartz, Elizabeth Stanley, Chip Zien e Alexander Gemignani. Raúl Esparza, o apresentador do evento, foi o protagonista em a nova versão de Company apresentada em 2006, bem como em as produções de sucesso Sunday in The Park With George e Merrily We Roll Again, ambos do Kennedy Center Sondheim Celebration.

"O mundo é um lugar difícil e todos estamos procurando por algo ótimo", Esparza disse em um comunicado. "Bem, Sondheim é grandeza personificado ", acrescentou. Mary-Mitchell Campbell será diretora musical e Paul Wontorek direcionará o evento, no qual serão arrecadados fundos para o organização Artists Stiving to End Poverty (ASTEP), fundada por Campbell e estudantes do prestigiado centro de educação artística Juiliiard.

Sondheim, que completou 90 anos em 22 de março, foi ganhou um Oscar, oito Tony, oito Grammy e um prêmio Pulitzer, além de ter recebido a Medalha Liberdade presidencial em 2015.