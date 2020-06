Marcelo Serrado inicia projeto em que atores e músicos vão se apresentar para uma plateia online

O ator Marcelo Serrado prepara-se para retomar um desejado hábito: o de representar em um teatro. A partir do dia 4 de julho, ele subirá no palco do Teatro PetraGold, no Rio, às 17 horas, para apresentar seu monólogo Os Vilões de Shakespeare. A rotina vai se repetir aos sábados e domingos de julho até o dia 19 e, diante dele, estarão apenas três câmeras, uma pessoa na plateia e um técnico na cabine. “Mas, pela internet, poderei ter até no máximo mil espectadores assistindo ao vivo”, festeja ele. “Alguém que estiver tão distante (em Roraima, por exemplo) poderá acompanhar.”

O espetáculo, que Serrado estreou em 2017, dá início ao projeto Teatro Já, criado pela atriz Ana Beatriz Nogueira e pelo ator e gestor do espaço André Junqueira. Com uma programação online que vai se estender até o fim do ano, o projeto tem como novidade a presença dos artistas no palco no momento da atuação, uma vez que boa parte das peças apresentadas atualmente na internet mostra cada intérprete em sua casa.

As encenações poderão ser vistas pela plataforma de streaming Zoom, que comporta até mil pessoas ao mesmo tempo. Os ingressos, no valor de R$10, podem ser adquiridos pelo site do Teatro PetraGold (teatropetragold.com.br). Ao comprar um ingresso, a pessoa recebe um link de acesso com data e horário específicos para uso apenas nesse dia e hora. “Parte do valor arrecadado será destinado aos profissionais que não estão trabalhando graças às pandemia”, conta Ana Beatriz.

O risco do contágio, aliás, determinou regras de segurança. “Tomamos todos os cuidados para evitar contatos e proximidades”, explica a atriz. “Enquanto os atores acessarão uma entrada pela garagem do teatro que leva diretamente ao camarim, os técnicos chegarão por outro caminho, evitando contato.” O monólogo de Serrado, na verdade, vai dar a largada de uma ampla programação, que vai ocupar todas as tardes do PetraGold: o cronograma já conta com 14 peças, entre solos, shows musicais e, cereja do bolo, apresentação de textos inéditos. “Para começar, convidamos quem já tinha espetáculos montados, mas teremos novidades: pedi aos amigos que desengatassem projetos não realizados para finalmente serem encenados.”

Com isso, foi possível elaborar uma programação diversificada e intensa: enquanto Serrado ocupar o horário dos sábados e domingos de julho, a própria Ana Beatriz assume o palco às terças e quartas para encenar o monólogo Um Dia a Menos, inspirado no conto de Clarice Lispector. As quintas-feiras estão reservadas para Paulo Betti e seu solo Autobiografia Autorizada, enquanto Emilio Orciollo Netto leva seu Também Queria te Dizer às sextas. Todos espetáculos ocorrem às 17h e, como se trata de uma temporada, quem não conseguiu assistir à apresentação de um determinado dia, terá outros como opção – o mesmo formato que existia antes de a pandemia paralisar as casas de espetáculo.

Ana Beatriz e André Junqueira reservaram as segundas-feiras para a música. “Fiquei sensibilizada com a história do violonista e arranjador Luis Filipe de Lima, que colocou à venda seu violão de sete cordas para poder pagar juros bancários”, explica a atriz. “Nós o convidamos para organizar encontros musicais e ele logo elaborou a programação.”

Assim, no dia 6 de julho, Luis Filipe recebe Soraya Ravenle para a releitura dos sucessos de Dolores Duran, Carmen Miranda e Isaurinha Garcia, cantoras fundamentais da MPB. Na semana seguinte, dia 13, Verônica Sabino revisita a vasta obra de Martinho da Vila, enquanto que, no dia 20, Soraya Ravenle está de volta, ao lado de Marcos Sacramento, para reviver o espírito do teatro de revista. Na última segunda-feira de julho, Luis Filipe terá Inez Viana como parceira de palco para interpretar o repertório de Lupicínio Rodrigues, referência do samba-canção.

“Nesse dia, eu ficarei na plateia”, diz Ana Beatriz, que preferiu sempre deixar um convidado no lugar normalmente reservado ao público. “É uma forma de os artistas saberem que há alguém ali, assistindo à sua atuação e representando o público que estará na internet. Pode parecer triste fazer espetáculo para uma só pessoa, mas, como já passei por isso, sei que a determinação do artista tem de ser a mesma.”

Textos inéditos serão apresentados a partir de agosto, como Leonilson (Sob o Peso dos Meus Amores), em que Arlindo Lopes retrata o artista plástico. Ana Beatriz encena, em setembro, Eu Vou!, texto de Zélia Duncan, enquanto Lilia Cabral vai dividir o palco com a filha, Giulia Bertolli, para uma peça que ainda não tem título.

Artistas também se apresentam em casa

De celular a gigantescos aparelhos de TV, diversos formatos podem receber a transmissão de peças ao vivo pela internet. Veja aqui algumas opções em cartaz:

Teatro Vivo. Estreou uma programação de cinco monólogos inéditos, transmitidos ao vivo da casa dos artistas, aos sábados, às 20h. No dia 27, Elias Andreato dirige e interpreta Pessoa, do poeta Fernando Pessoa. No dia 4 de julho, será a vez da peça Louca de Amor, Quase Surtada, com texto e interpretação de Lena Roque. Em 11 de julho, Cássio Scapin apresenta e dirige o clássico de Anton Chekhov Os Malefícios do Fumo. Luciana Carnieli encerra a programação, dia 18 de julho, com a peça de sua autoria e direção, Meu Abajur de Injeção, homenagem à grande atriz Cacilda Becker. Os ingressos são gratuitos e limitados. Interessados podem se inscrever via plataforma @vivo.cultura, no Instagram.

Itaú Cultural. Mantém o Palco Virtual, espaço fixo em sua grade online de programação, que exibe espetáculos teatrais em vídeo. Um dos destaques é Fim de Jogo, de Samuel Backett, que o ator e autor Renato Borghi gravou em sua casa e que será exibido em episódios no site do Itaú Cultural, entrando no ar de 3 a 7 de julho. A programação começa dia 26/6, com Viúvas – Performance Sobre a Ausência, da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, e continua com A Borracheira, do rondoniense O Imaginário (dia 27), e Frida Kahlo – Viva La Vida (dia 28), do Teatro do Ornitorrinco.

Marat Descartes. O ator encena, de sua casa, Peça, de sua autoria e com direção de Janaina Leite, em que discute o contexto sociopolítico do Brasil durante o isolamento social. De 5ª a domingo, às 21h, até 31 de julho. Basta acessar gratuitamente youtube/corporastreado.

Ivo Müller. Ator encena dois espetáculos na internet: Rilke, baseado no poeta checo Rainer Maria Rilke (segundas-feiras, às 21h, no Instagram @ivoomuller), e Caja Chinas, experiência virtual que flerta com cinema e teatro (quintas-feiras, às 22h, na plataforma Zoom).

Sesc. Já faz um mês que mantém a série Teatro #EmCasaComSesc. Exibe toda segunda, quarta, sexta e domingo, às 21h30, um monólogo ao vivo, direto da casa dos artistas. As transmissões acontecem no canal @SescAoVivo no Instagram e na página do SescSP no YouTube. Vale conferir também o importante acervo teatral do Sesc, que traz, entre outras raridades, peças dirigidas por Antunes Filho.

Teatro Musical. O projeto Vamos Invadir a Sua Casa propõe um bate-papo virtual com artistas, que relembram como foi participar de determinados espetáculos. Trata-se de uma união do Teatro Riachuelo e do Teatro Prudential, ambos do Rio, a fim de arrecadar fundos para uma instituição do Rio de Janeiro. Os encontros são realizados às terças e quintas-feiras, sempre às 20h, na página do Instagram dos dois teatros. Na programação, Vamp, com Ney Latorraca e Cláudia Ohana (dia 23), Bossa Nova, com Cláudio Lins e Ariane Souza (25), e 2 Feras Perigosas, com Dhu Moraes e Sandra Pêra (30).

PROGRAMAÇÃO

JULHO

“Os Vilões de Shakespeare”

Aos sábados e domingos (Dias 4, 5, 10, 11, 18 e 19), às 17h

Com Marcelo Serrado

Texto: Steven Berkoff

Direção: Sergio Modena

Sinopse: Berkoff investiga o que torna os vilões tão atraentes para estudantes das artes cênicas e público, examinando e apresentando alguns dos personagens do bardo inglês.

*

“Diário do Farol – uma peça sobre a maldade”

Sábado, Dia 25, e domingo, Dia 26, às 17h

Com Thelmo Fernandes

Texto: adaptação sobre obra de João Ubaldo Ribeiro

Direção: Fernando Philbert

Sinopse: Um homem que, isolado em uma ilha, conta sua história: como foi capaz de dissimular, matar e torturar, conseguindo ainda ver beleza nos atos por ele praticados. “Diário do Farol” é a história do mal em sua essência, de um homem que pode estar bem perto de qualquer um de nós.

*

“Um dia a menos”

Às terças e quartas (dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de julho), às 17h

Com Ana Beatriz Nogueira

Texto: Clarice Lispector – adaptação do conto homônimo

Direção: Leonardo Netto

Sinopse: Uma mulher vive só, na mesma casa onde nasceu e cresceu. Ela tem diante de si a árdua tarefa de atravessar mais um dia inteiro sozinha, dentro de casa. Mas, esgotada pela repetição infinita de sua rotina, ela tem um rompante inesperado.

*

“Autobiografia autorizada”

Às quintas (dias 9, 16, 23 e 30 de julho), às 17h

Com Paulo Betti

Texto: Paulo Betti

Direção: Paulo Betti e Rafael Ponzi

Sinopse: O solo foi construído pelo próprio artista, que se inspirou nos Textos escritos durante a adolescência e nos artigos que escreveu por quase trinta anos para o Jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, cidade onde foi criado.

*

“Também queria te dizer”

Às sextas: (dias 10, 17, 24 e 31 de julho), às 17h

Com Emilio Orciollo Netto

Texto: Martha Medeiros

Direção: Victor Garcia Peralta

Sinopse: Seis homens expressam com sensibilidade suas mágoas, medos, revoltas, alegrias. Seis visões de temas como culpa, traição, preferências sexuais, aborto, morte e vida.

*

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sempre às segundas feiras, às 17h

Dia 6: Luis Filipe de Lima convida Soraya Ravenle

Espetáculo: “Dolores, Carmem e Isaurinha - presentes!”

Sinopse: O encontro da cantora e atriz Soraya Ravenle Com o violonista e diretor musical Luis Filipe de Lima relê o repertório de sucessos de Dolores Duran, Carmen Miranda e Isaurinha Garcia, três cantoras fundamentais da música brasileira que Soraya interpretou no teatro musical.

*

Dia 13: Luis Filipe de Lima convida Verônica Sabino

Espetáculo: “Meu Laiaraiá - sambas de Martinho da Vila”

Sinopse: Luis Filipe de Lima e Verônica Sabino passam em revista a vasta obra de Martinho da Vila, destacando a força expressiva das canções sintonizadas com a cena musical contemporânea.

*

Dia 20: Luis Filipe de Lima convida Soraya Ravenle e Marcos Sacramento

Espetáculo: “Breque moderno”

Sinopse: Com as poderosas vozes de Soraya Ravenle e Marcos Sacramento, o show “Breque Moderno” leva ao palco o espírito de teatro de revista, Com muito humor, virtuosismo e crônica de costumes.

*

Dia 27: Luis Filipe de Lima convida Inez Viana, participação especial de Ana Beatriz Nogueira

Espetáculo: “Nós, Lupicínio e o bar” (inédito)

Sinopse: A partir do repertório de Lupicínio Rodrigues, referência maior do samba-canção, cronista eloquente dos amores difíceis, dos bares e da vida noturna, o show põe em foco o mítico universo do bar, passando em revista as conversas de botequim, seus personagens arquetípicos, a memória gastronômica de tremoços, chopes, bolinhos e minutas.

*

*

AGOSTO

“Leonilson (sob o peso dos meus amores)” – inédito

Às terças e quartas (dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de agosto), às 17h

Com Arlindo Lopes

Direção: Marina Vianna

Sinopse: O espetáculo busca mostrar os sentimentos mais íntimos do artista que passou a infância entre retalhos amontoados no quarto de costura e seguiu costurando suas vivências e expondo seu coração.

*

“Olhos de ressaca” – inédito

Às quintas (dias 6, 13, 20 e 27 de agosto), às 17h

Com Gilberto Gawronski

Texto: Leonardo Netto

Direção: Ana Beatriz Nogueira

Sinopse: Uma mulher entre 50 e 60 anos está sentada numa mesa de gafieira. A orquestra toca, os casais dançam. Ela, amante de literatura, está aguardando o convite para dançar enquanto consome drinques. Na sua solidão às vezes fala sozinha, às vezes com o garçom, às vezes com pessoas que estariam nas mesas próximas.

*

“Todos os homens do mundo” – inédito

Às sextas (dias 7, 14, 21 e 28 de agosto), às 17h

Com Cristina Flores

Direção: Laura Castro e Cristina Flores

Sinopse: A atriz performa e dubla ao vivo vozes de atrizes consagradas no teatro e no cinema num espetáculo de ficção científica distópica que se passa em 2228, pós-patriarcado, num mundo onde a maioria dos homens morreram.

*

“Romeu & Julieta (e Rosalina)” – inédito

Aos sábados e domingos (dias 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto), às 17h

Com Júlia Rabello

Texto: Gustavo Pinheiro

Direção: Fernando Philbert

Sinopse: Rosalina, o primeiro amor de Romeu no clássico de Shakespeare, e Julieta fazem um divertido acerto de contas, passando por temas como sororidade, independência financeira, liberdade de escolha e solidão.

*

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sempre às segundas feiras, às 17h

*

Dia 21: Luis Filipe de Lima convida Elisa Lucinda

*

*

SETEMBRO

“Eu vou!” – inédito

Às terças (dias 8, 15, 22 e 29 de setembro), às 17h

Com Ana Beatriz Nogueira

Texto: Zélia Duncan

Direção: Victor Garcia Peralta

Sinopse: Uma mulher que, durante uma live na quarentena, refaz os seus planos de sucesso.

*

“Agora, a coisa, uma volta (uma conversa – performance entre Clarice Lispector, Fauzi Arap, vocês e eu)” – inédito

Às quartas (dias 9, 16, 23 e 30 de setembro), às 17h

Com Mariana Lima

Direção: Mariana Lima

Texto / Sinopse: Uma encenação de leituras e experiências com textos de Clarice Lispector, Fauzi Arap e da atriz. Partindo de uma rememoração da própria experiência. Com a montagem de “A paixão Segundo GH”, de Clarice Lispector, na adaptação de Fauzi Arap e direção de Enrique Diaz, Mariana Lima recoloca em cena as palavras, coisas e afecções do tempo na leitura da obra dos autores.

*

“A Lista” – inédito

Às quintas e sextas (dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de setembro), às 17h

Com Lília Cabral e Giulia Bertolli

Texto: Gustavo Pinheiro

Sinopse: Durante a quarentena, jovem faz as compras de supermercado para a vizinha, uma senhora de Copacabana. Mas, um dia, a jovem não aparece e manda outra pessoa em seu lugar.

*

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sempre às segundas feiras, às 17h

Dia 7: Luís Filipe convida Camilla Marotti

Espetáculo: “Divas do Jazz”

Sinopse: Uma homenagem às cantoras do Jazz e do Rhythm ‘n Blues norte americano.

*

Dia 14: Luís Filipe convida Julia Mestre e João Gil

Espetáculo: “Anos 70 no Brasil”

Sinopse: Uma viagem musical pela obra dos Novos Baianos, Rita Lee, entre outros. E também repertório autoral.

*

Dia 21: Luís Filipe convida Dora Morelembaum

Espetáculo: “Compositoras Brasileiras”

Sinopse: Músicas de importantes compositoras brasileiras e também repertório autoral.

*

Dia 28: Luís Filipe convida Ana Costa

Espetáculo: “O Samba e sua Raiz”

Sinopse: Repertório voltado para os fundadores e grandes compositores do samba brasileiro.

*

*

OUTUBRO

“Fragmento de um sorriso”

Às sextas (Dias 9, 16, 23 e 30 de outubro), às 17h

Com Vilma Melo

Texto: Vilma Melo, livremente inspirado em entrevista de Elisa Lucinda

Direção: João Artigos

Sinopse: Abusando da inversão de músicas, frases e textos naturalmente reproduzidos pelo povo brasileiro, o monólogo explica, com embasamentos históricos, os motivos da repetição da frase “Ela é quase da família”, quando se trata da trabalhadora doméstica.

Esse recorte faz parte do espetáculo “Noite do Sorriso Negro”, projeto do diretor e ator João Artigos, com texto livremente inspirado em entrevista de Elisa Lucinda que estreou no Sesc em novembro de 2019.

*

“Coisas de mãe” – inédito

Às quintas (dias 8, 15, 22 e 29 de outubro), às 17h

Com Clarice Niskier

Texto: adaptação de Clarice Niskier do livro "Coisas de Mãe para Filha", organizado por Adília Belotti, Hilda Lucas, Regina Amaral, Suzete Capobianco e Vera Tarantino.

Direção: Clarice Niskier

Supervisão: Amir Haddad

Sinopse: coletânea de cartas de vinte e três mulheres sobre a aventura da maternidade.

A adaptação de Clarice tenta repetir o universo das varandas das avós, das tendas ancestrais, do colo da mãe e dos quartos das amigas, onde a palavra revela, traduz e ecoa o que é universal: coisas da alma, coisas de mãe.

*

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sempre às segundas feiras, às 17h

“Smile - cantando clássicos e contando estórias”

Com Marcelo Serrado, acompanhado pelo pianista Filipe Habib

Sinopse: um repertório eclético, focado em clássicos que marcaram gerações, Como “I’ve Got You Under My Skin”, de Frank Sinatra; o bolero “La Barca”, de Luis Miguel; e “Manhã de Carnaval” – eternizado na voz de Maysa. Há também histórias divertidas sobre compositores, intérpretes e a criação das músicas apresentadas. “Eu Não Sou Cachorro Não”, de Waldick Soriano e “Garçom”, de Reginaldo Rossi, ícones do cancioneiro brega, também integram o repertório musical.