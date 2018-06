Magia de Harry Potter vai chegar à Broadway

Roslyn Sulcas, THE NEW YORK TIMES

LONDRES - Joanne Kathleen Rowling parecia um pouco tensa. Tinha acabado de terminar um segmento para TV junto com seus colaboradores, falando sobre Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, o oitavo episódio - e o único teatralizado - da sua celebrada saga, com sessões prévias começando em 16 de março no Lyric Theater na Broadway. Agora, ela tinha mais uma entrevista a conceder.

J. K. Rowling é uma pessoa conhecidamente reclusa. E famosíssima. Seus livros sobre Harry Potter alcançaram 450 milhões de cópias desde que o primeiro foi publicado em 1997, gerando um império que hoje abrange filmes e produções derivadas como o filme Fantastic Beasts (Animais Fantásticos e Onde Habitam), ou parques temáticos do Mundo de Harry Potter e romances de detetives (escritos sob pseudônimo) que se transformaram em séries de TV.

Como quase tudo o que ela faz, esta sua primeira incursão no teatro causou um estrondo. Críticas entusiasmadas, ingressos esgotados em Londres, conquistando nove prêmios no Olivier Awards do ano passado, o equivalente britânico do Tony, premiação dos melhores do teatro nos Estados Unidos.

Mas Rowling, que iniciou sua vida de escritora quando era uma mãe solteira em dificuldades e escreveu sua primeira história de Harry Potter em cafés, parecia determinada a não ter absolutamente nada como certo.

“Para nós, este é o novo desafio”, disse ela, olhando para John Tiffany, o diretor da peça, e Jack Thorne, seu alto e esquelético dramaturgo, sentados ao lado dela nos bastidores do Palace Theater, em West End. “A Broadway é um lugar amedrontador”, disse ela.

A Broadway é um lugar amedrontador, com novas produções, mesmo aquelas baseadas em histórias amadas pelo público, comumente não concretizando as esperanças e os sonhos dos seus produtores. E Harry Potter e a Criança Amaldiçoada enfrenta alguns desafios em Nova York que não se verificaram quando estreou em Londres em julho de 2016, com uma aura de mistério, entusiasmo e expectativa muito maior do que tem ocorrido com muitas eleições presidenciais.

O segredo envolvendo a trama, coletivamente desenvolvida por Rowling, Thorne e Tiffany, alimentou uma obsessão crescente com o que a peça revelaria sobre Harry e Companhia, e uma campanha #keepthesecret colaborou para criar uma espécie de clube de amigos entre o público que compareceu à pré-estreia.

Mas agora que o roteiro já foi publicado, críticas escritas e tuítes postados a respeito, a trama - a trajetória para a idade adulta do segundo filho de Harry, Albus, é conhecida. (De acordo com a Scholastic, editora de Harry Potter, a versão em livro de A Criança Amaldiçoada já vendeu cinco milhões de cópias nos Estados Unidos.)

Ao contrário de muitos espetáculos na Broadway dirigidos a famílias, A Criança Amaldiçoada é uma peça, não um musical, e vai competir com a adaptação, musical, de Frozen, desenho animado de grande sucesso da Disney.

“É inusitado não transformar uma grande franquia como esta em um musical”, contou Sonia Friedman, que, com Colin Callender, produziu a peça em Londres e Nova York.

Embora sete membros do elenco original participem da nova produção - incluindo Jamie Parker como Harry, Norma Dumezweni como Hermione, Sam Clemmett como Albus e Anthony Boyle no papel de Scorpius - nenhum deles é um nome extremamente popular.

Além disso, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que estreia oficialmente em 22 de abril, dura cinco horas e 15 minutos e é encenado em duas partes (vistas em um dia ou em noites diferentes).

A mágica será teletransportada através do oceano? Uma tenda foi montada diante da entrada do teatro para garantir. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO