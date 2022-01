Leve as crianças ao teatro nas férias de janeiro

Leve as crianças ao teatro durante o mês de janeiro. Há muito tempo a cidade de São Paulo não tinha tantas opções de peças infantis em cartaz. Aproveite as férias!

Piquenique

A peça conta de forma poética e divertida a história de Greta, uma jovem bondosa, forte e inteligente, que luta contra a opressão de um tirano dono de uma fábrica de canhões. Dona do seu nariz, ela sai pelo mundo com seus quitutes e comidas deliciosas, e acaba encontrando em uma cidade um mundo de crueldades. Com sua inteligência e astúcia, Greta resolve não só o seu problema, como ajuda todos que estão a sua volta.

Durante o espetáculo, as crianças são apresentadas a temperos diversos, animais e natureza.

Sesc Pinheiros. Sáb. (8) e dom. (9), 15h. R$ 40 (inteira). 60 minutos. A partir de 3 anos.

Festival de Férias

A 34ª edição do Festival de Férias do Teatro Folha traz sete espetáculos infantis, com sessões diárias. Entre os destaques estão Branca de Neve ao Som dos Beatles, O Mágico de Oz, Aventuras do Menino Maluquinho, Tchiribim Tchiribom - Cantando pelo Mundo.

Teatro Folha no Shopping Pátio Higienópolis. De 3 a 30/1. 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 16h e 17h30. R$ 60 (inteira).

Mostra Cia Truks

No mês de janeiro, o Sesc Ipiranga recebe a Cia. Truks para cinco apresentações de teatro de objetos. No mês de fevereiro, serão quatro peças com bonecos em fevereiro. A Cia Truks é referência nacional na arte do teatro de animação, gênero que coloca nos palcos bonecos, máscaras, objetos e formas.

Sesc Ipiranga. De 9/1 a 27/2. Domingos, às 11h. R$ 24 (inteira). Livre.

Sonho de Herói

Na peça, Cauã, após ir ao cinema, mostra todo seu encantamento com as personagens corajosas e destemidas do filme que acabara de assistir. Em seu quarto, um pouco antes de dormir, ele revela o sonho de conhecer algum super-herói e, então, é acordado pelo Curupira. Cauã descobre que o Curupira, a Caipora, a Alamoa e a Matinta Pereira combatem sérios problemas sociais e que possuem poderes, sendo figuras tão incríveis quanto as do filme. O que Cauã não sabe mais é se aquilo tudo é um sonho ou não.

Teatro Viradalata. De 15/1 a 20/2. Sábado e domingo, 16h. Grátis. 45 minutos. Livre.

Maria e os Insetos

Segundo espetáculo da Companhia Delas de uma trilogia sobre mulheres que mudaram o curso da ciência, conta a história da naturalista alemã e ilustradora científica Maria Sybilla Merian, que fez pinturas detalhadas sobre plantas e insetos que costumava recolher e observar.

Sesc Belenzinho. De 8 a 30/1. Sábados e domingos, 12h. R$ 24 (inteira). 60 minutos. Livre.