Jornalista, produtora e jurada, Lúcia Camargo morre aos 76 anos

Morreu nesta segunda, 20, a jornalista, produtora e jurada Lúcia Camargo, aos 76 anos. Ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no sábado, 18, e não resistiu.

Nascida no Paraná, Lúcia integrou a curadoria do Festival de Teatro de Curitiba. Em Belo Horizonte, ela presidiu o Instituto Cultura Orquestra Sinfônica, a Fundação Clóvis Salgado, o Palácio das Artes e o Centro de Referência da Fundação Municipal de Cultura.

Em São Paulo, Lúcia assumiu a divisão de teatro da secretaria de Cultura do Estado, nos anos 1990. Entre 2001 a 2004 foi diretora artística do Teatro Municipal. Também foi jurada do Prêmio Shell de Teatro e desde 2011, trabalhava na SP Escola de Teatro.