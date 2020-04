Itaú Cultural lança editais de crise para produção artística na quarentena

Para fomentar a criação artística e o trabalho de artistas em confinamento, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Itaú Cultural lança nesta segunda-feira, 6, editais de emergência de artes cênicas - teatro, dança e circo.

Dividido em dois eixos, o edital contemplará 120 projetos, sendo 90 trabalhos produzidos no período da quarentena, já gravados ou em tempo real, e até 30 de espetáculos cênico completos em material audiovisual, que foram concebidos antes do período de quarentena.

Todos os selecionados receberão R$ 10 mil reais como remuneração pelo licenciamento dos direitos autorais da obra. As inscrições vão até o dia 10 de abril, no link. Os contemplados serão informados no dia 25.