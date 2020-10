Grupo Tapa faz mostra online de peças de seu repertório

Um dos mais importantes grupos teatrais do Brasil, com sólida carreira em montagens que conversam com o momento, o Tapa inicia neste sábado, 31, às 19h, uma mostra com clássicos de seu repertório, com transmissão online do Teatro Aliança Francesa e direção de Eduardo Tolentino de Araújo. “São várias montagens curtas com temas pertinentes ao mundo contemporâneo”, comenta.

A programação começa com O Encontro no Bar, peça que Bráulio Pedroso (1931-1990) escreveu nos anos 1970, mas permanecia inédita. Aqui, Brian Penido Ross, Clara Carvalho e Guilherme Sant’Anna são os personagens que se aproveitam do horário vespertino para encontros proibidos.

Leia Também Com pandemia, jovem bailarino revelado na periferia de SP adia mas não desiste de sonho

No dia 7 de novembro, Brian Penido Ross volta ao palco, agora sozinho, para Diálogo com os Personagens, texto de Luigi Pirandello (1857-1936) baseado em três de seus contos, que brincam com o que é real e o irreal.

Um outro texto de Pirandello, Cecé, será encenado no dia 14 de novembro. Trata-se do apelido de um lobista que intermedeia o tráfego de influência das altas esferas do poder. No palco, André Garolli, Antoniela Canto e Riba Carlovich.

Finalmente, no dia 21 de novembro, Denise Weinberg, uma das grandes atrizes nacionais, interpreta Uma Aventura Parisiense, de Guy de Maupassant (1850-1893), história de humor corrosivo sobre uma dona de casa provinciana que sonha com a vida na capital. Os ingressos custam R$ 20, mas é possível pagar mais para ajudar o grupo a enfrentar dificuldades financeiras. O site é sympla.com.br/teatroaliancafrancesaonline