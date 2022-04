Gregório Duvivier reestreia o monólogo 'Sísifo'; veja outros destaques de teatro

Monólogo de Duvivier

O ator Gregório Duvivier reestreia o monólogo Sísifo, texto escrito por ele e por Vinicius Calderoni. Inspirado no mito grego do homem que carrega todo dia sua pedra ladeira acima para vê-la rolar e começar tudo novamente, o espetáculo conecta a mitologia com o Brasil contemporâneo dos memes e gifs.

Reestreia hoje (1º). 6ª e sáb., 21h; dom., 17h. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Nydia Licia. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$ 50/R$ 120. Até 24/4. Ingressos aqui.

Lucinha Lins e os dilemas da idade

Na peça As Meninas Velhas, Zuleika (Lucinha Lins), Norma (Barbara Bruno), Corina (Nadia Nardini) e Edith (Sônia de Paula) são amigas sessentonas que convivem com os dilemas da idade. Estreia sáb. (2). 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. Teatro Vivo: Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi. R$ 60. Compre aqui o ingresso.

Relações modernas

Da Cia. Teatro Independente, Pá de Cal (Ray-Lux), com texto do dramaturgo Jô Bilac, aborda a relação de pais e filhos – por meio de seus representantes - que, entre discussões sobre suicídio e a terceirização das relações, revela sentimentos de culpa e a ausência de afeto. A direção é de Paulo Verlings. Estreia 5ª (7). 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista. Grátis (reserva no site www.itaucultural.org.br ). Até 10/4.

Ancestralidade

O espetáculo O canto das ditas - Fragmentos Afrografados de Cidades Tiradentes reflete como a África se manifesta no dia a dia das moradoras do bairro. Para isso, o Núcleo Teatral Filhas da Dita mapeou esse legado ancestral junto a parentes, amigos e desconhecidos que caminham pelo bairro. A direção e dramaturgia é de Antonia Mattos. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. R$ 20/R$ 40. Ingressos aqui.

‘Pessoa(s)’ no Masp Auditório

Pessoa(s), da Studio3 Cia. de Dança e concepção de Anselmo Zolla e William Pereira, celebra o universo do poeta português Fernando Pessoa – os bailarinos transformam gestos em poemas. 3ª (5), 4ª (6) e 5ª (7), 20h. Grande Auditório Masp Klabin. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. Gratuito (retirar ingresso 2h antes).