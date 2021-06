Feriado com estreias no teatro infantil

O feriado está repleto de estreias no teatro infantil, com espetáculos presenciais e online. Confira algumas opções para entreter as crianças durante a folga:

Cadê a Criança que Tava Aqui?

Segunda atração da Temporada Alfa Criança, a proposta é resgatar o lado ingênuo e divertido de cada pessoa alternando cenas, jogos e números musicais para resgatar o abraço, o afeto, o olhar e a brincadeira. Em cena, o diretor aborda desde assuntos cotidianos até questões mais delicadas, como perder alguém querido. A encenação é resultado de improvisos e histórias contadas em uma oficina de montagem em teatro musical para crianças, do o ator e diretor Bernardo Berro. Teatro Alfa. De 5/6 a 11/7, sáb. e dom., 16h. R$40 (inteira) e R$20 (meia). 60 minutos. Compra e reserva pelo site ou tel. (11) 5693-4000. 60 minutos. 7 anos.

Samaúma - A Árvore Mãe

Em cena, os atores manipulam 20 bonecos, alguns feitos com fibras naturais, para contar a estória de Dona, enviada à Amazônia com a missão de ocupar parte da floresta e transformar o mato em pasto. É um espetáculo que trata das relações entre o ser e o meio ambiente, inspirado pelos mitos e pela realidade contemporânea, em especial a indígena em suas florestas. A peça é uma produção da Cia da Tribo. 5 e 6/6, sáb.e dom., 16h. Grátis. Transmissão simultânea pelo Facebook do Teatro João Caetano e da Cia da Tribo. 50 minutos. Livre. (as apresentações continuam aos finais de semana até o dia 20 de junho em teatros diferentes).

Casacasa

O espetáculo de circo contemporâneo fala sobre o cotidiano de um casal e os desafios da convivência, do amor, da arte do encontro e de que nem tudo é como nos contos de fadas. A montagem traz à cena a comicidade e o teatro físico, somados às habilidades circenses dos artistas. Ao final da apresentação, os artistas vão promover uma mini-oficina de aquecimentos aeróbicos e pequenas acrobacias. Com a Cia. Kawa, direto do Sesc Santo André pelo projeto #EmCasaComSesc. 5/6, sáb., 15h. Transmissão ao vivo pelo YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc ao Vivo. Grátis. Livre.

Rádio Popular da Criança

Quatro palhaços, apresentadores da Rádio Popular da Criança, fazem provocações ao público usando cenas que instigam o diálogo aberto sobre a responsabilidade com o lugar em que vivemos. Vidrilho, Metálicio e as repórteres Papelúcia e Plastiqueta comandam um programa que é pura diversão, mas também recheado de informação e conhecimento sobre nosso planeta. Quadros sobre ecologia, reciclagem e consumo consciente desfilam pela programação da rádio, que inclui ainda música ao vivo, radionovela, previsão do tempo e entrevistas. Pelo Grupo Rosas Periféricas, atuante no Parque São Rafael, zona leste paulistana. 3 a 25/6, qui. e sex., 15h. Transmissão pelo Facebook e YouTube. Grátis. 40 min. 4 anos.