Fechamento pela pandemia ameaça teatro de Shakespeare em Londres

O Teatro The Globe, réplica do teatro ao ar livre de Shakespeare, situado em Londres, anunciou nesta segunda-feira, 18, que talvez não sobreviva ao confinamento imposto para conter a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem ajuda do governo.

O teatro, que também faz trabalhos de pesquisa no campo da dramaturgia em inglês, declarou em um documento enviado à comissão parlamentar que o confinamento nacional instaurado desde o fim de março "foi financeiramente devastador" e "inclusive poderia ser fatal".

Sem uma ajuda de emergência por parte do governo, "não seremos capazes de superar esta crise", ressaltou o teatro. Seu fechamento definitivo seria "uma tragédia para as artes, para o legado do mais famoso escritor inglês, mas também para o país".

O teatro é uma réplica de outro de 1559, onde trabalhou William Shakespeare. Foi construído em 1997 na margem sul do rio Tâmisa, perto de onde ficava o original.

Mais de um milhão de pessoas o visitam a cada ano. Inclui, ainda, biblioteca, arquivos e a réplica de um teatro jacobino do século 17 iluminado por velas.

O Teatro The Globe já se beneficia de uma ajuda governamental de emergência para manter os postos de trabalho e de outras medidas, mas considera que precisa de pelo menos 5 milhões de libras a mais (5,6 milhões de euros) para se manter, ou seja, 20% de seu faturamento anual.

O documento em questão foi enviado à comissão parlamentar encarregada da cultura e seu presidente, o deputado conservador Julian Knight, exortou o Conselho de Ministros a intervir.

"Este tesouro nacional sucumbir à covid-19 seria uma tragédia", declarou, explicando que "assim como muitos teatros e salas de espetáculos de todo o país, enfrenta uma luta pela sobrevivência e um futuro incerto".

"O governo deve intervir agora", disse Knight.