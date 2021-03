Fase emergencial: teatro online para entreter as crianças em casa

O governo de São Paulo anunciou ainda mais restrições neste sexta-feira (11) com a implantação da Fase Emergencial por causa do avanço dos casos de covid-19. Enquanto sair não é uma opção, selecionamos opções para entreter as crianças em casa. Confira mais dicas infantis no www.bora.ai.

O Encontro de Vilões

Leia Também Fase emergencial: veja quais as mudanças da nova fase

A narrativa sobre um encontro entre vilões para um chá no dia das bruxas promete mobilizar a atenção de pais e filhos. Na história, a madrasta da Cinderela; a Rainha Má; Jafar; Capitão Gancho; Bruxa Má do Oeste; e Malévola tentam reverter todo o mal que fizeram para suas princesas prediletas, salvando os Contos de Fadas do maior vilão de todos os tempos: os eletrônicos. Pela Cyntilante Produções. Dom, (14), 16h, na página de Facebook do Diversão em Cena. A partir de 4 anos.

A Pequena Vendedora de Fósforos

O espetáculo A Pequena Vendedora de Fósforos, baseado no conto de Hans Christian Andersen, trata de temas como transformação, esperança, perdas e solidão. Na apresentação, idealizada por Dayse Pozato, os atores se revezam em diferentes personagens que povoam a imaginação de Maria. Dias 19, 20, 21, 27 e 28 de março às 16h. Livre. No YouTube do Palavra Z.

As Clássicas

O espetáculo de Palhaçaria Feminina da Cia. Teatral Circo Delas usa o humor e a poesia para sensibilizar o público e falar sobre a vulnerabilidade de quem vive nas ruas. Na peça, Carmela e Federica são duas amigas que dormem em meio a caixas de papelão em ruas esquecidas da cidade grande. Para sobreviver, essas palhaças vão enfrentar situações inusitadas, que irão fortalecer essa grande amizade. As apresentações ao vivo terão transmissões simultâneas com abrigos de crianças e adolescentes. Até 17 de março; 2ª e 4ª, 14h30; sáb., 15h. Duração 40 min + 30 minutos de bate papo online com elenco. Livre. No YouTube da Cia. Circo Delas.

Exposição Egito Antigo: Do Cotidiano à Eternidade no CCBB

Tour virtual mostra gravações feitas na passagem da mostra pelo Rio de Janeiro para conferir as peças vindas do Museo Egizio de Turim, na Itália. Além de percorrer os ambientes, o visitante virtual pode clicar nas imagens das peças e conferir o descritivo e a data de cada uma delas. Durante a visita, o curador da exposição traz curiosidades sobre a civilização egípcia. Bom para todas as idades. Site: www.ccbbvirtual.com.br. Permanente. Livre.