Fábio Porchat estreia projeto em que leva seu talk-show para o teatro

No final do ano passado, o ator, humorista e apresentador Fábio Porchat se despediu de seu talk-show, o Programa do Porchat, na RecordTV. O formato, no entanto, continuou em seu repertório. No projeto Fábio Porchat Convida, que estreia nesta quarta, 22, às 21h, no Teatro Bradesco (R. Palestra Itália, 500; R$ 100), em São Paulo, ele uniu dois universos que fazem parte de sua trajetória: levou seu talk-show para o teatro. Os primeiros convidados são os integrantes da Cia. Barbixas de Humor.

“Eu queria pegar meu talk-show, que é uma experiência que tive por dois anos e meio, e levar para o teatro, criar um novo produto, entrevistar pessoas. É um formato inédito no teatro”, conta o humorista.

Segundo Porchat, o espetáculo começa com stand-up, seguido pela entrevista, e também jogos e brincadeiras – e a plateia será convidada a interagir. “Como vou entrevistar os Barbixas, que são do improviso, vou pedir para o público dar ideias para os jogos de improviso. É ótimo, porque é um formato muito aberto. Agora são os Barbixas, então vamos falar sobre o mundo da comédia. Mas pode ser a Xuxa na próxima, que já topou fazer, por exemplo. Aí, vamos fazer brincadeira com ela, usando a expertise que eu tive na tevê e que tenho no teatro.”

Parte da renda do espetáculo será destinada para cobrir despesas da Abace (Associação Buriti de Arte, Cultura e Esporte), da qual Porchat é embaixador, e a outra parte, para a ONG A História Mais Bonita, de Guarulhos, projeto apoiado pela associação, para a construção de sua biblioteca. “A gente quer fazer mais duas apresentações este ano, em agosto e novembro, e fazer no Rio também”, diz Porchat.

Este ano, Porchat poderá ser visto não só no palco, mas também na TV e no streaming. Além do projeto Fábio Porchat Convida, o ator continua no programa Papo de Segunda, que ele comanda ao lado de Emicida, João Vicente e Francisco Bosco, no GNT. Também no canal, ele vai estrear, no segundo semestre, Que História É Essa, Porchat?. “É um programa de contação de história, onde vou ouvir as histórias dos famosos e dos anônimos, porque todo mundo tem uma boa história para contar”, diz. “Quero trazer essas histórias para o palco. Não é um formato de talk-show, não tem banda, não tem nem mesa, nem sofá. E é um projeto com o público, que estará presente.”

Alguma novidade na TV aberta? “Ainda nada, mas estou fazendo tanta coisa fora”, ele responde. “Estou escrevendo o novo especial de Natal do Porta dos Fundos para lançar este ano, em dezembro, na Netflix. Já temos o do ano passado disponível por lá e, no ano que vem, teremos outro. O deste ano é uma festa-surpresa de aniversário para Jesus. Além disso, a partir do ano que vem, lanço um filme por ano na plataforma. Tudo comédia. Serão três. Ainda não temos as histórias.”

E o humorista lista mais projetos. “Tem mais o Porta dos Fundos; mais o Porta Afora, que é meu programa de viagens; mais a série Homens?, que é possível que tenha 2.ª temporada. Então, tem muita coisa ainda para vir.”