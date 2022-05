'Evita Open Air’, versão mais jovem e enérgica do célebre musical, será encenada a céu aberto

Eventos ao ar livre não incomodavam Maria Eva Duarte Perón (1919-1952): atriz de radionovela, ela se tornou líder política e primeira-dama da Argentina e, como Evita, foi eleita rainha do povo, que acompanhava magnetizado seus discursos abertos.

O poder da palavra poderá ser sentido em Evita Open Air, espetáculo inspirado no musical de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice e que será apresentado ao ar livre no Parque Villa-Lobos, onde será montada uma superestrutura com capacidade para 1.545 espectadores.

Com produção do Ateliê de Cultura, o musical estreia no dia 7 de julho e os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta, 27, com preços variando de R$ 50 a R$ 300. Além da novidade de apresentação a céu aberto, o espetáculo apresentará, pela primeira vez no Brasil, os novos arranjos compostos por David Cullen e Lloyd Webber, em 2014. Com isso, o original que estreou em 1978 ganha agora uma versão mais jovem, mais energética, o que permite explorar coreografias agressivas e uma dramaturgia mais realista.

A trama continua com a clássica história de Evita (papel de Myra Ruiz, uma das maiores atrizes do musical brasileiro) que, ao se casar com o político Juan Domingo Perón (Cleto Baccic, igualmente destacável), se torna uma figura mítica na Argentina, transformando-se na “chefe espiritual da nação”. O elenco é completado por Fernando Marianno, jovem que se firma no gênero, como Che Guevara, que narra criticamente a história. A direção será do canadense John Stefaniuk.