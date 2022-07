Evita Open Air traz uma nova abordagem ao teatro musical

Com a estrutura de um festival a céu aberto, o Evita Open Air promete trazer uma nova abordagem ao teatro musical. Protagonizando Myra Ruiz, Cleto Baccic e Fernando Marianno, a montagem será acompanhada de espaço gastronômico que servirá itens como empanadas, alfajores e choripan para que o público entre no clima do clássico argentino. Estreia 5ª (7). 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h e 19h30. Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1.365, Alto de Pinheiros. R$ 50/R$ 300. Até 28/8. Compre aqui.

A Dama volta aos palcos

Nós e eles

Nova versão da peça, de Mauro Rasi, escrita em 1996, volta aos palcos em adaptação de Tom Dupim e montagem da Cia Kikinico. A história da ex-miss Goiás Leda Florin e seu amigo Fúlvio traz um retrato atual que dialoga com a realidade político-social do país. Estreia sáb. (2). Sáb, 21h; Dom, 19h. Teatro Commune. R. da Consolação, 1218. Consolação. R$ 80. Até 31/7. Compre aqui.

Explorando a dinâmica do “Nós” e do “Eles”, o espetáculo de dança A Gente é Sutil, Vocês São Explícitos, de Leandro Souza e Allyson Amaral, cria reflexões sobre diferentes subjetividades e procura instaurar novos imaginários. A ideia do projeto surgiu de uma viagem de Leandro à Alemanha sobre diferentes tipos de dança contemporânea. Hoje (1º) e sáb. (2), 20h30; dom. (3), 18h30. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93. Água Branca. R$ 40. Compre aqui.

A Vela

Protagonizada pelos atores Herson Capri e Leandro Luna, a peça A Vela, escrita por Raphael Gama e com direção de Elias Andreato, narra o encontro de um professor aposentado com seu filho, uma drag queen, após anos de rompimento. Em meio a memórias físicas e emocionais, eles tentam se reconciliar. Estreia hoje (1º). 6ª, 21h; sáb. e dom., 20h. Teatro Uol. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. R$ 70/R$ 100. Até 4/9. Compre seu ingresso.

Férias no teatro

Disputa familiar

Contando com apresentações de companhias premiadas, como o Grupo Sobrevento e Circo Mínimo, otraz oito espetáculos infantis com sessões todos os dias da semana. Na programação, a estreia de Os Céus e suas Histórias, peça para bebês e crianças pequenas, além de versões de clássicos como O Pequeno Príncipe e Cinderela. Estreia Hoje (1º). 2ª a 6ª, 16h; sáb., 16h, 17h40; dom., 11h, 16h e 17h40. Teatro UOL. Av. Higienópolis, 618. Higienópolis. R $60/R$150. Até 31/7. Compre aqui

O encontro de dois pais separados e dois filhos solteiros, após o enterro do avô materno, é o mote para a discussão de diferentes conflitos familiares. Com diálogos sutis e cortantes, Clara Carvalho e Norival Rizzo protagonizam a comédia dramática Bata Antes de Entrar, que tem direção de Eduardo Tolentino de Araújo e texto de Paola Prestes. 5ª a sáb., 20h30; dom., 18h30. Teatro Aliança Francesa. Rua General Jardim, 182. Vila Buarque. R$ 50. Até 31/7. Compre aqui.

Sapiens

Em busca de entender o termo derivado do latim “homem sábio” e como ele dialoga com a sociedade atual, o grupo Corpo Molde traz seu novo espetáculo Sapiens . São oito bailarinos em 10 cenas, sendo duas com interpretação em Libras.. Hoje (1) e sáb. (2), 21h; dom. (3), 19h. Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765. Santo Amaro. Grátis (retirar 1 h antes).

Resistência na Guerra

Entre amigas

Misoginia em discussão

Contando a história do protagonismo feminino durante a Segunda Guerra, o espetáculo No Fim, Viveremos! do Grupo SER de Teatro tem direção de. A peça foi escrita para dar visibilidade às mulheres que resistiram ao regime nazista e apontar a existência de personagens negras, pouco referenciadas no período. 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 9.555, Alto da Mooca. Grátis (retirar 1 h antes). Até 10/7.Quatro mulheres sessentonas com espírito libertário discutem os dilemas do envelhecimento em Meninas Velhas, que tem direção de Tadeu Aguiar e texto de Claudio Tovar. A comédia fala dos fatores que fazem a velhice não chegar, os dilemas dos "novos 60" e outras discussões relacionadas à passagem do tempo. Reestreia hoje (1º). 6ª e sáb., 21h; som., 19h. Teatro São Cristóvão Saúde. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca. R$ 80. Até 28/8.Adaptado do livro Garotas Mortas, de Selva Almada, a peça homônima discute misoginia e violência de gênero a partir de três feminicídios impunes ocorridos na Argentina dos anos 1980. O espetáculo, assinado pelo coletivo Palabreria, trabalha com uma linguagem audiovisual múltipla como filmes analógicos, imagens de arquivo e curta-metragens. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa. Grátis (Retirar ingresso 1 h antes). Até 24/7.