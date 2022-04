Estrela pop coreana, Luna se prepara para estrear na Broadway com ‘KPOP’

A estrela pop coreana Luna está pronta para fazer sua estreia na Broadway neste ano, no musical KPOP, e já está sonhando com quem pode estar lá na noite de abertura – o BTS, por exemplo.

“Eu ficaria muito grata se eles aparecessem na noite de estreia”, disse Luna à Associated Press por meio de seu tradutor.

Ela também quer que os fãs e outras estrelas apareçam.

“Aqui é Nova York, uma cidade que tem suas próprias celebridades e também o público que gosta de musical. Então, eu adoraria ver celebridades de Nova York e também celebridades de Hollywood”, disse Luna.

Luna foi apresentada em um evento de imprensa para o musical na quarta-feira, 30, no Centro Cultural Coreano em Nova York.

Luna começou a carreira musical como integrante do popular grupo de K-pop f(x) e depois se tornou artista solo. Seu último single, Madonna, foi lançado em setembro.

Seu currículo nos palcos inclui as produções coreanas de In the Heights e Mamma Mia, e ela está animada para levar seus talentos para a Broadway.

“Sempre adorei fazer tudo isso desde criança e até gostava de criar coreografias”, disse Luna.

Ela acrescentou: “Neste musical eu danço e canto e represento, então é muito emocionante, mal posso esperar para estrear”.

KPOP conta a história de superstars globais se preparando para um show especial de apenas uma noite, enquanto os conflitos internos de uma cantora ameaçam desmantelar uma das maiores gravadoras da indústria.

A experiência multimídia explora a disciplina implacável, o talento bruto e a ambição comercial por trás do fenômeno internacional.

O musical tem roteiro de Jason Kim e música de Helen Park, que vem trabalhando no espetáculo nos últimos oito anos. Ela disse que está animada para o público finalmente vivenciar seu gênero musical favorito.

“Sei que o K-pop está realmente explodindo e muitas pessoas adoram o gênero. Mas, quando começamos a escrever esse musical em 2014, eu queria muito que o mundo visse o que eu vejo. E queria compartilhar com o mundo numa linguagem que todos possam entender”, disse ela.

“Acho que o musical é aquele canal para as pessoas ouvirem e testemunharem as histórias de outras pessoas e sentirem as emoções. Eu realmente queria que o espetáculo fizesse isso com o gênero que eu amo tanto”, disse Park.

KPOP faz pré-estreia a partir de 13 de outubro no Circle in the Square Theatre, com a noite de abertura marcada para 20 de novembro. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU