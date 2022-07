Espetáculos de teatro invadem os palcos e os parques de São Paulo

O passeio no parque vai ficar mais animado e cultural a partir deste fim de semana. Dentro do projeto Teatro nos Parques Unilever 2022, doze espetáculos serão apresentados a céu aberto nos bairros Tatuapé, Jabaquara, Vila Maria, Butantã, Perus, Pirituba e Itaquera.

A programação começa no domingo (24), no Parque Ceret, no Tatuapé, às 11h, com a peça Temos Vagas, com Cia. Navega Jangada de Teatro. Na história, um circo anuncia uma oportunidade de trabalho na trupe. Dois palhaços – um jornaleiro e um artista – disputam a vaga apresentando clássicos do mundo circense, como a mulher barbada e o homem mais forte do mundo.

“Estar com esse espetáculo que envolve circo, música ao vivo sendo apresentado em um parque, onde todos podem ter acesso é ou deveria ser o princípio fundamental da arte. É chegar a todos os tipos de espectadores, inclusive muitos que nunca puderam ir ao teatro”, diz Talita Cabral, diretora da Cia Navega Jangada.

No mesmo dia, também no Ceret, haverá apresentações dos espetáculos O Lixão, com Grupo Pasárgada (14h), que reflete sobre o problema do lixo nas cidades, e Os Cirandeiros, com Cia. Núcleo (16h), com cantigas populares, brincadeiras coletivas, marchinhas e cantigas de roda.

A programação segue com produções variadas até o dia 14 de agosto com produções variadas realizadas por companhias como Pia Fraus, Tribo, Barracão Cultural, entre outras.

Parque CERET - Rua Canuto de Abreu, s/n°, Tatuapé. Grátis. Programação completa em www.teatronosparques.com

Confusão no hotel

A comédia Verão, do Grupo Gattu, se passa em um hotel de luxo, onde ocorrem situações inusitadas após a chegada de uma misteriosa convidada. Funcionários e hóspedes, então, passam a investigar fatos como o sumiço de obras de arte e uma misteriosa explosão na cozinha. O texto e a direção são de Eloísa Vitz. Estreia sáb. (23). 4ª e 5ª, 20h; 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro do Sol. R. Damiana da Cunha, 413, Santana. Grátis (retirar ingresso 1 hora antes). Até 11/9.

Contra o racismo

Inspirado no caso do goleiro Aranha, do Grêmio, que foi ofendido pela torcida tricolor gaúcha em 2014, o monólogo Macacos, interpretado e dirigido por Clayton Nascimento, trata do racismo que rodeia o cotidiano e a história da comunidade negra brasileira. O ator Aílton Graça faz participação como provocador cênico. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Liberdade. Grátis (retirar ingresso 1 hora antes). Até 31/7.

Brasil no contexto da sexualidade

O espetáculo Trava Bruta, de Leonarda Glück, com direção de Gustavo Bitencourt, conta parte da experiência transexual da autora. O espetáculo propõe ao mesmo tempo uma ponte e um contraponto entre o contexto artístico da carreira de Glück e a atual conjuntura política e social do Brasil no campo da sexualidade. Reestreia hoje (22). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30min. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$9/ R$ 30,00. Até 7/8. Compre aqui.

Conto de Caio Fernando Abreu

Inspirado no conto homônimo do escritor Caio Fernando Abreu, a peça Pequeno Monstro trata da descoberta da sexualidade na adolescência. Dirigido por Pedro Leão e com a atuação de Henrique Figueiredo, o espetáculo acompanha o início da puberdade do personagem principal e as transformações vividas por ele no seu corpo, nos desejos e na personalidade. Hoje (22) e sáb., (23), 21h; dom., (24) 19h. Teatro Alfredo Mesquita: Av. Santos Dumont, 1.779, Santana. Grátis (retirar ingresso 1 hora antes).

Desafios da terceira idade

O espetáculo é um monólogo sobre o fim da carreira da drag queen Vera Ronzella, personagem interpretada por Alexandre Santucci, que rememora na trama os divertidos episódios da carreira artística e reflete sobre as ilusões da fama e os devaneios do sucesso. 4ª (27) e 5ª (28), 21h. Teatro UOL. Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. R$ 80,00. Compre aqui.

Pessoa na dança

Com concepção de Anselmo Zolla e William Pereira, o espetáculo Pessoa(s) celebra o Fernando Pessoa ao traduzir, por meio de performance corporal, a vastidão do processo criativo do escritor português. O espaço cênico do espetáculo é composto por milhares de aparas de papel, fragmentos poéticos, e baús que guardam e revelam sensações e histórias humanas em que o espectador. Hoje (22) e sáb. (23), 20h. MASP Auditório: Av. Paulista, nº 1.578. Bela Vista. Grátis (retirar ingresso 2 horas antes).

Festival de Dança

Ao completar duas décadas, o Festival Dança em Trânsito fará cinco apresentações Com diversas influências, os espetáculos abordam dos rituais xamânicos afro-brasileiros, à obra de Hélio Oiticica e ao movimento antropofágico modernista. 5ª (28) e 29/7 18h; 30/7, 17h; 31/7, 12h e 19h; 01/8, 18h. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$ 40.

De todos os Gêneros

Com programação presencial e online, a 9ª edição do festival Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade tem por tema deste ano a cultura lésbica. Ao longo de cinco dias, a programação contará com shows, performances, teatro, poesia, debates e audiovisuais. Dentre as atrações, estão as cantoras Zélia Duncan e a artista Dani Nega. De 4ª (27) a 31/7. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista. Gratuito. Programação completa em www.itaucultural.org.br

A palavra está com todos

Sérgio Vaz, um dos autores de maior sucesso da última Bienal Internacional do Livro de São Paulo, levará o Sarau da Cooperifa, que ele criou na zona sul paulistana, para o Museu da Língua Portuguesa. O microfone ficará aberto, e qualquer um poderá participar e mostrar a sua arte. Sáb. (23), 12h; 14h. Museu da Língua Portuguesa Pátio B. Pça. da Luz, s/nº, Luz. Grátis.