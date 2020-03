Em Nova York, Broadway fecha todas as apresentações por conta do coronavírus

NOVA YORK — A Broadway League, em Nova York, anunciou nesta quinta-feira, 12, a suspensão imediata de todas as aprensetações no que se considera a Meca do teatro mundial, como medida de contenção do novo coronavírus. As apresentações serão retomadas, a princípio, no dia 13 de abril de 2020.

A organização afirmou em comunicado que o fechamento da Broadway ocorre a pedido do governador de Nova York, Andrew Cuomo, e que se trata de apoiar a saúde e o bem-estar do público e dos trabalhadores do setor.

"Nossa prioridade absoluta é e seguirá sendo a saúde e o bem-estar de todos os frequentadores de teatro e das milhares de pessoas que trabalham no setor todos os dias, incluindo atores, músicos, bilheteiros e muitos outros profissionais dedicados", disse a presidente da Broadway League, Charlotte St. Martin.

O comunicado assegura que a instituição acompanhará de perto a situação do coronavírus e tomará as decisões necessários, e orienta para que os fãs que já comparam ingressos para as apresentações até 12 de abril entrem em contato com as empresas vendedoras para eventuais reembolsos.

Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o coronavírus causador da Covid-19 já se pode definir como uma "pandemia".

A ONU já alertou essa semana que mais de 110 mil casos foram registrados no mundo todo.