Duas peças, um só palco no Sesc Pompeia; veja a programação de teatro

Duas peças, o mesmo palco

Enquanto um grupo de atores encena As Três Irmãs, uma das obras-primas do dramaturgo russo Anton Tchekhov, outro, na coxia, à vista do público, atua na peça A Semente da Romã, obra inédita de Luís Alberto de Abreu. Isso é possível graças à configuração do teatro do Sesc Pompeia, projeto de Lina Bo Bardi, capaz de abrigar duas plateias distintas. Embora autônomas e escritas em séculos distintos, as peças dialogam sobre o papel do cidadão na sociedade. No elenco, nomes como Antonio Petrin, Walderez de Barros e Luiz Carlos Vasconcelos. A direção é de Marina Nogaeva Tenório e Ruy Cortez.

5ª a sáb., 20h; dom., 18h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Água Branca. R$ 12/R$ 40. Até 7/8.

Ponto a Ponto - 4000 Milhas

No texto da dramaturga americana Amy Herzog, o ator Luiz Fernando Guimarães dá vida à Vera, uma senhora de 90 anos que recebe a visita inesperada do neto Léo, interpretado por Bruno Gissoni. Juntos, após o incômodo inicial, eles debatem temas como relações familiares, política, idade, luto e solidão. A atriz Renata Ricci faz participação especial. A direção é de Gustavo Barchilon.

Estreia hoje (15). 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. Teatro B32. Av. Brg. Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi. R$ 60/R$ 140. Até 21/8.

O Falcão Vingador

Os atores Maria Clara Gueiros e Luccas Papp protagonizam O Falcão Vingador, peça escrita por Papp e dirigida por Ricardo Grasson. Na trama, Lúcia acompanha seu filho Victor até o topo de um precipício. Ele tem a missão de saltar usando asas de pano projetada por seu pai e provar ao povo da cidade que ele era um gênio e não um louco.

Estreia hoje (15). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro Nair Bello. Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569, Consolação. R$ 80. Até 28/8.

Nzinga

O espetáculo Nzinga, de Dione Carlos, narra as relações entre Mwene Nzinga e seu irmão Ngola Mbandi, realezas da região centro-africana no século 17, depois que Mbandi sucede ao trono após a morte do pai, Ngola Mbandi Kiluanji, até o episódio em que Nzinga torna-se rainha do Ndongo. Com atuação de Aysha Nascimento e Flávio Rodrigues, a peça reflete sobre irmandade, lógica de poder e táticas anticoloniais.

Estreia hoje (15). 3ª a 6ª, 20h30. Sesc Pompeia. Sala Experimental. R. Clélia, 93, Água Branca. R$ 30. Até 5/8.

O C.O.R.R.E.

Da Cia. Palhadiaço, o espetáculo O C.O.R.R.E conta a história de três palhaços entregadores de comida por aplicativo que, entre uma corrida e outra, se reúnem para conversar. Cansados de serem explorados, eles decidem começar uma revolução, com direito a música, palhaçadas, malabares, acrobacias e manobras radicais.

Dom. (17), 15h. Parque Ecológico Chico Mendes. R. Cembira, 1.201, V. Nova Curuçá. Grátis.

Ballet Paraisópolis

Os 10 anos do Ballet Paraisópolis serão comemorados com a apresentação do espetáculo de dança contemporânea Bando. No palco, 13 bailarinos formados no projeto criam sensações e coreografias que indicam a chegada do novo. A direção e criação é de Christian Casarin.

5ª (21). 20h. Teatro B32. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi. Grátis (retirar 1h antes na bilheteria).