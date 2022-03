Dia Nacional do Circo tem intervenções na Paulista; veja mais opções de teatro para o fim de semana

Para comemorar o Dia Nacional do Circo, o Itaú Cultural convida a Trupe Baião de 2 faz duas intervenções circenses com pernas de pau, às 13h e 15h, ao ar livre, em frente à sua sede. Dom. (27). Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista. Grátis.

A Trupe DuNavô apresenta o espetáculo É mesmo uma Palhaçada, para o público adulto e infantil. Em esquetes clássicas de circo, duas palhaças e um palhaço chegam para se apresentar e descobrem que estão no lugar errado. Para tentar consertar o ocorrido, eles decidem entreter a plateia com ideias mirabolantes e atrapalhadas. Sáb. (26), 17h. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, Vila Prel. Grátis.

Dores de amor

Espetáculo idealizado e dirigido por Jorge Farjalla, Brilho Eterno, livremente inspirado no longa Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, traz a história de Jesse (Reynaldo Gianecchini) e Celine (Tainá Müller), um casal que sente a necessidade um do outro, mas de maneira e intensidade diferentes. Esse sentimento gera sofrimento, mas também questiona o quanto as pessoas estão disponíveis para sentir esse tipo de aflição na vida. No elenco ainda estão Wilson de Santos, Renata Brás, Fábio Ventura e Tom Karabachian. Estreia hoje (25). 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. Teatro Procópio Ferreira. R. Augusta, 2.823, Cerqueira César. R$ 35/R$ 180. Até 12/6. Compre seu ingresso.

Pela América do Sul

O espetáculo Mirar: quando os olhos se levantam, com dramaturgia e direção de Jé Oliveira, traz a história de quatro caminhantes que percorrem lugares e histórias da América Latina em busca de lastro da colonização para revelar a diversidade dos povos e aspectos contraditórios do nosso continente. A montagem é do Coletivo Labirinto. Estreia hoje (25). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa. Grátis (retira 1 h antes). Até 17/4.

Ode aos modernistas

Da Cia. Viradalata, a peça Modernistas revive nomes importantes da Semana de Arte Moderna de 1992, entre eles, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mario de Andrade. Além do texto, projeções ajudam os atores a mostrar para o público como o evento foi importante para mudar a maneira como as pessoas enxergavam a arte e a sociedade. O texto e direção são de Alexandra Golik. Estreia sáb. (26). Sáb., 20h30; dom., 19h. Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Perdizes. R$ 40. Até 8/5. Ingressos.

Terra Arrasada

O espetáculo Altamira 2042, criação de Gabriela Carneiro da Cunha, reproduz sons amazônicos para contar – e denunciar - a catástrofe causada pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, que ocorre desde 2011, e afeta toda a bacia do Rio Xingu e seus arredores. Reestreia hoje (25). 4ª, 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, Bela Vista. R$ 15/R$ 30. Até 17/4. Compre aqui.

Cinco sentidos

Em Galpão de Espera, do dramaturgo Allan da Rosa, o cão de um patrão arranca o braço de uma entregadora de marmitas. Isso desperta reações e sentimentos diversos em cinco personagens negros. Violência, fome, sobrevivência, integração no mercado de trabalho e prestígios são alguns dos dilemas que se apresentam para esse grupo. A direção é de Ivy Souza. Estreia 3ª (29). 3ª a sáb., 21h; dom., 20h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Vergueiro. R$ 30 (vendas na bilheteria). Até 3/4.

Na batida

No espetáculo O Pancadão! O Baile Segue?, do grupo Núcleo Pele, um baile na periferia de São Paulo já dura três dias. Em meio à multidão, um morto continua pulando graças ao movimento intenso da festa. Em uma decisão conjunta com a plateia, é decidido se o baile continua ou para. Hoje (25), 16h e 20h; sáb. (26), 20h. Sesc Bom Retiro. Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos. R$ 20/R$ 40. Compre seu ingresso aqui.