Dia Internacional da Dança terá maratona de performances

Nesta quinta-feira, 29 de abril, é celebrado o Dia Internacional da Dança e, para festejar a data, será possível acompanhar performances de diversos artistas, tanto profissionais como amadores, em diferentes locações, em uma transmissão de 24 horas. É o que promete a São Paulo Companhia de Dança (SPCD).

Com o objetivo de celebrar a força e a resiliência dessa arte, a SPCD , corpo artístico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa, convidou bailarinos de todos os cantos do País e do mundo para uma maratona que vai ocupar o canal da Companhia no YouTube. Mais de 800 pessoas entre estudantes, amantes da dança e companhias profissionais enviaram vídeos com performances nos mais diferentes estilos em cenários que vão desde a caixa preta do teatro ao ambiente doméstico, passando por estúdios, praças, parques e outros espaços urbanos. O resultado é um espetáculo de 8 horas de duração - que será transmitido três vezes na quinta-feira, 29, com exibições começando à 00h01, às 8h01 e às 16h01 - que atesta a diversidade e a potência da dança em qualquer vertente, seja ela balé clássico, dança contemporânea, flamenco, dança do ventre, jazz ou danças populares.

Para completar a programação, haverá ainda a estreia de Madrugada, criação inédita de Antonio Gomes para a Companhia, inspirada pelas Valsas de Esquina de Francisco Mignone (1897-1986), compositor paulista que incorporou elementos da cultura popular brasileira à música erudita. A obra será apresentada ao vivo, diretamente do palco do Teatro São Pedro, sem público presencial, em transmissão gratuita, às 18h, no canal do TSP no YouTube.

"No Dia Internacional da Dança, queremos mostrar a beleza e a vibração dessa arte que nos move e sua capacidade de se adaptar a qualquer contexto. Agradeço a todos que aceitaram partilhar seus momentos de criatividade, afeto e paixão por meio dos vídeos enviados para esta grande comemoração, que terá ainda a estreia de Madrugada em uma temporada digital realizada com todos os cuidados para garantir a segurança dos bailarinos e dos músicos. É lindo perceber como, a partir da dança, podemos estar juntos de muitas formas", afirma Inês Bogéa, diretora artística e executiva da São Paulo Companhia de Dança.