Denise Fraga vai estrear primeiro espetáculo solo

A atriz Denise Fraga estreia no dia 20 de setembro o espetáculo Eu de Você. A montagem criada em sala de ensaio traz histórias reais com colaboração do público. É o primeiro trabalho solo da atriz.

E o motivo é nobre. Após nove meses em reforma, o Teatro Vivo reabre ao público neste mês, totalmente reformulado e com a temporada da peça.

Eu de Você. Av Dr. Chucri Zaidan, 2460. 6ª, sáb., 20h, sáb., 21h, dom., 19h. R$ 50 / R$ 70. Duração: 80 min.