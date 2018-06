Deborah Colker vence o Prix Benois de la Danse, considerado o 'Oscar da dança'

A coreógrafa brasileira Deborah Colker ganhou nesta terça, 5, o prêmio Prix Benois de la Danse, considerado o Oscar da dança, por seu trabalho no espetáculo Cão Sem Plumas.

A cerimônia de premiação ocorreu no Teatro Bolshoi, na Rússia.

O espetáculo foi inspirado no poema O Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), que, em 2014, emocionou a coreógrafa enquanto ela o lia.

Escrito quando o poeta morava em Barcelona e publicado no Brasil em 1950, O Cão Sem Plumas marca o início, na obra de Cabral, da mitologia do rio Capibaribe, aqui retratado distante tanto do realismo puro quanto da idealização lírica, sendo um marco na poesia brasileira contemporânea.

O espetáculo estreou no Recife no ano passado.