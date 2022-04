De feminismo a desigualdade social: peças abordam temas atuais no palco

Shakespeare revisto

Lady X Macbeth - outros detalhes da peça escocesa, de Marcia Zanelatto, traz o casal criado por Shakespeare discutindo, sob uma perspectiva contemporânea, questões como culpa, traição, amor, rivalidade e poder. Dentro desse pensamento do século 21, também aparecem temas como desigualdade social, racismo, equidade de gêneros, apagamentos históricos e narrativas impostas. A direção é de Marcio Aurelio e Mara Borba. Estreia sáb. (30). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Sesc Consolação. R. Doutor Vila Nova, 245, Consolação. R$ 20/R$ 40. Até 5/6. Ingressos.

Em busca de um bode expiatório

Em meio à guerra

Pensamentos de Fernanda Young

Embate de crenças

Mostra Parlapatões

Para guardar

Inédita no Brasil, a peça, da autora inglesa Dawn King, traz a história do casal Samuel e Jude Covey que lidam com a morte recente de um filho e com a falta de colheitas em sua propriedade. Enquanto isso, um inspetor do governo tenta encontrar raposas que, na visão do Estado, seriam as responsáveis por ameaçar a civilização, prejudicar a produção de alimentos, influenciar o clima, matar crianças, entre outros males, mesmo não sendo vistas há anos. A direção é de Wallyson Mota. Estreia seg. (2). 2ª e 3ª, 19h. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Grátis ( reservar aqui ). Até 14/6.Em Ay, Carmela!, texto do dramaturgo espanhol José Sanchis Sinisterra, dois humildes comediantes percorrem a zona republicana durante a guerra civil espanhola. Carmela aparece em cena depois de morta, fuzilada pelos nazistas. Paulino vivo, ou não, conforme indica o texto, tenta resistir e sobreviver a uma apresentação para as tropas vencedoras. A direção é de Lavínia Pannunzio. 5ª a dom., 19h. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$ 40. Até 29/5.Protagonizado pela atriz Maria Ribeiro, o monólogo Pós-F, Para Além do Masculino e do Feminino é baseado no livro homônimo lançado pela escritora Fernanda Young em 2018. Temas como feminismo, machismo, assédio, maternidade e amor são costurados pela direção de Mika Lins. Estreia hoje (29). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. R$ 60/R$ 80. Até 26/6.Em A Última Sessão de Freud, o psicanalista, conhecido por ser um crítico implacável das religiões, e o escritor C.S Lewis, um ex-ateu defensor da fé baseada na razão, travam um embate sobre razão e crença. O pai da psicanálise tenta entender como o escritor abandonou a verdade para defender uma mentira – de acordo com seu pensamento. O texto é do autor americano Mark St. Germain com tradução de Clarisse Abujamra. A direção é de Elias Andreato. Reestreia hoje (29). 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi. R$ 80. Até 26/6.Para celebrar os 30 anos de um dos mais importantes grupos de teatro de São Paulo, a Mostra Parlapatões apresenta seis espetáculos, entre o fim de abril e durante o mês de maio. Hoje (29), às 20h, Prego na Testa traz Hugo Possolo, um dos fundadores do grupo, vivendo nove personagens urbanos cujo humor nasce do desespero, com tradução e direção de Aimar Labaki. No sábado (30), também às 20h, a peça PPP@WLLMSHKSPR.BR, dirigida por Emílio Di Biasi, faz uma sátira à obra de Shakespeare. Com apresentação no domingo (1º), às 18h, a comédia Os Mequetrefe, com roteiro de Possolo, traz a jornada de quatro palhaços em busca de uma nova maneira de encarar a realidade. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 7,50/R$ 25. Até 29/5. Programação completa aqui O espetáculo Histórias de Chuva, de Milton Morales Filho, reabre a Casa da Gioconda, espaço cultural no Bixiga. Na trama, uma loja parada no tempo tem em seu proprietário, conhecido como o guardador das histórias da chuva, um interlocutor para personagens dispostos a guardarem suas lembranças belas, trágicas ou transformadoras dos dias chuvosos. Os 11 atores do elenco são dirigidos por Alexandre Meirelles e Thiago Ledier. Estreia sáb. (30). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R. Conselheiro Carrão, 288, Bela Vista. Até 19/6. Grátis ( reservas aqui ).