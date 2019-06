'Cultura, o Musical' tornou-se um programa indispensável

O empate entre os candidatos Aline Serra e Vitor Moresco na final do programa Cultura, o Musical expressa a qualidade dos talentos que cada vez mais despontam no musical brasileiro. A final vai ser reapresentada pela Cultura neste sábado, 15, às 17h45.

Foram seis eliminatórias, além de duas semifinais até a realização da final, ocorrida na Sala São Paulo. O pontapé inicial começou com a inscrição de mais de 1.300 candidatos de todo o Brasil, dos quais 36 participaram da competição. Houve, ali, um ruído, com reclamações por conta de alguns selecionados não serem totalmente desconhecidos. Prefiro apostar na força do talento, pois o gênero musical exige uma versatilidade cada vez mais afiada dos artistas – para manter o espírito da Broadway nos palcos paulistanos só mesmo com um rigor estilístico.

A final do programa pareceu seguir um roteiro, ainda que a ordem das apresentações tivesse sido montada sem essa intenção. Afinal, entre os sete finalistas, Aline e Vitor mostraram seus números no último bloco. E foi o suficiente para que as mais de 1.500 pessoas presentes na Sala São Paulo soubessem que o campeão sairia dali.

Vitor Moresco, de 23 anos, apresentou Fake You Way To The Top, do musical Dreamgirls. Sábia escolha, pois possibilitou que ele mostrasse suas principais qualidades: domínio do humor, controle do gestual, alcance vocal. Sua bem-humorada apresentação contrastou com a carga emotiva trazida por Aline Serra, 25, que cantou I’m Here, do musical The Color Purple. Foi como um encantamento de serpente: aos poucos, ela hipnotizou a plateia, convencida de que ali nascia uma estrela.

Cultura, o Musical mostrou que a TV necessita de um programa assim. Indispensável. Assim como Jarbas Homem de Melo como mestre de cerimônia. Irretocável.