Clássicos literários inspiram peças de teatro em São Paulo

A atriz Bete Coelho divide a cena com Roberto Audio no espetáculo Molly - Bloom, inspirado em Ulysses, romance do autor inglês James Joyce. Em cena, Leopold Bloom retorna à sua casa ao encontro de Molly Bloom após flanar por cerca de 16 horas pela cidade de Dublin, capital da Irlanda. Bete também assina a direção ao lado de Daniela Thomas. Estreia 4ª (3). 4ª a sáb., 21h; dom.,18h. Sesc Avenida Paulista. Arte II (13º andar). Av. Paulista, 119, Bela Vista. Até 28/8. R$15/R$30. Ingressos.

Infância na TV

A peça musical peça musical Bom Dia Sem Companhia traz a história de e Vini e Lara (Luiza Porto), dois ex-apresentadores mirins que são convidados a gravar, ao vivo, um especial de 10 anos do antigo programa que comandavam. O reencontro deixa em evidência memórias boas e ruins e evidenciam as marcas que o sucesso precoce deixou na vida deles. O texto e as cações são de Vitor Rocha e a direção de Alonso Barros. Estreia 4ª (3). 4ª e 5ª, 20h. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Vila Cordeiro. Até 29/9. Garanta seu lugar.

Samba no Bixiga

O espetáculo Águas Queimam na Encruzilhada, com texto e direção de Marcelo Marcus Fonseca, é inspirado no cotidiano do bairro Bixiga e tem como pano de fundo uma escola de samba que é o ponto de convergência de 10 personagens que trabalham de forma invisível para o carnaval. Estreia sáb. (30). Sáb., dom. e 2ª, 19h. Teatro do Incêndio. R. Treze de Maio, 48, Bela Vista. R$5/R$10. Até 26/9. Ingressos.

A vida de Saramago

Solo inédito de Vinícius Piedade, o espetáculo Provavelmente Saramago, fala de um ator que, depois de ser recusado para um filme sobre José Saramago, monta um espetáculo no qual revela sua decepção com o cinema e fala sobre a vida e obra do escritor português. A direção é de Paulo Campos dos Reis, que divide o texto com Piedade. Estreia 2ª (1º) dia 1º de agosto. De 1º a 29 de agosto, sempre às segundas-feiras, às 19h. Auditório da Biblioteca Mário de Andrade: R. da Consolação, 94, República. Grátis. (retirar ingressos uma hora antes). Até 19/8.

Sutil Violento

O espetáculo Sutil Violento, da Companhia de Teatro Heliópolis, fala sobre a naturalização das pequenas violências presentes no cotidiano atual do brasileiro. Ações físicas, movimentos, música ao vivo e texto se misturam para estabelecer tensões e reforçar discursos. O texto assinado por Evill Rebouças e encenação por Miguel Rocha. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Casa de Teatro Maria José de Carvalho. R. Silva Bueno, 1.533, Ipiranga. Grátis (reserva de ingresso aqui).Até 4/9.

Dilemas da maternidade

A atriz Miá Mello apresenta o espetáculo Mãe Fora da Caixa, no qual trata com humor os dilemas da maternidade real. Isso se dá por meio de uma mulher que já tem uma filha de sete anos aguarda em seu banheiro pelo resultado de um teste de gravidez. O espetáculo tem direção de Joana Lebreiro e texto de Cláudia Gomes. Neste sábado, 30, 11h, há sessão especial para que papais e mamães possam levar os pequenos de até 18 meses. Hoje (29), 20h; sáb. (30) e dom. (31), 19h Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970,Pinheiros. R$30 a R$110. Compre seu ingresso.

Pela memória

O Grupo XPTO apresenta a performance Colapso, um exercício de construção e desconstrução no qual quatro intervenções cênicas acontecem simultaneamente num mesmo espaço a partir de diferentes suportes visuais. A apresentação está ligada ao Teatro de Objetos e tem como ponto de partida processos de resgate da memória por meio da interação. 3ª (2), 17h30. Centro Cultural Vila Itororó. R. Maestro Cardim, 60, Bela Vista. Grátis.