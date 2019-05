Cinco espetáculos para assistir no Dia das Mães

Na semana do Dia das Mães, a equipe do Caderno 2 selecionou cinco espetáculos para quem quiser assistir acompanhado e, ainda, comemorar o dia delas. Também vale fazer surpresa e dar o ingresso de presente.

Entre as peças teatrais, estão musicais, comédias e dramas. Ou seja, tem para todos os gostos. Confira a lista:

Musicais

O Fantasma da Ópera

Nada como começar com um clássico. O musical que já foi foi visto por mais de 140 milhões de pessoas em 35 países e traduzido para 15 idiomas ao redor do mundo está em cartaz no Teatro Renault. O espetáculo ambientado na Ópera de Paris conta a história do misterioso personagem e sua obsessão por Christine. Os ingressos vão de R$ 37,50 a R$ 280. O Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera. Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 411. 4ª, 5ª, 6ª, 21h. Sáb., 16h, 21h, dom., 15h, 20h. Até 30/6.

As Cangaceiras

'As Cangaceiras' é musical que retrata a rebeldia no agreste

Para quem prefere um musical nacional, o Teatro do Sesi está em cartaz com As Cangaceiras, de Newton Moreno. A montagem retrata a luta de mulher na consquista pelos seus direitos. O público acompanha a trajetória de Serena (Amanda Acosta), que foge de um bando ao descobrir o paradeiro de seu filho, afastado cruelmente por seu marido, Taturano (Marco França), o chefe do grupo. Aos poucos, sua atitude repercute no sertão e encoraja outras mulheres a buscarem a mesma independência. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313. 5ª, 6ª, sáb., 20h; dom., 19h. Até 4/8. Grátis.

Dramas

A Golondrina

Um debate sobre amor e aceitação é foco de A Golondrina, espetáculo do dramaturgo espanhol Guillen Clua, que está em cartaz no Teatro Nair Bello. Inspirado no ataque à boate gay Pulse, em Orlando, que deixou 50 mortos e 53 feridos, em junho de 2016, a peça reúne uma professora de canto e um jovem aprendiz. Entre o piano e a estante com livros e fotografias no cenário, nada ali parece remeter ao clima de terror imposto aos jovens que saíram de casa apenas para se divertir, nas comemorações da Parada do Orgulho LGBT. Na direção de Gabriel Fontes Paiva, o texto desvenda a relação dos desconhecidos e caminha para um diálogo sobre afeto, mesmo em tempos obscuros. A Golondrina. Teatro Nair Bello. R. Frei Caneca, 569. 6ª, sáb., 21h, dom., 19h. R$ 60. Até 9/6.

Comédias

Minha Vida em Marte

A atriz Mônica Martelli está de volta a SP com a comédia Minha Vida em Marte, uma continuação de Homens São de Marte... E é Pra Lá que Eu vou. A comédia em cartaz no Teatro Procópio Ferreira já foi vista por mais de 100 mil pessoas e já virou filme sobre a vida amorosa de Fernanda. Teatro Procópio Ferreira. R. Augusta, 2823. 6ª, sáb., 21, dom., 19h. R$ 100/R$ 50. Até 26/5.

Chá e Catástrofe

Em um delicado ambiente bucólico, quatro veteranas se encontram para ironizar vida e morte. Em cartaz no Centro Cultural São Paulo, a peça Chá e Catástrofe, da inglesa Caryl Churchill, traz no palco as atrizes Clarisse Abujamra, Selma Egrei, Chris Couto e Agnes Zulani em assuntos que vão de política à fobia de gatos. CCSP. Rua Vergueiro, 1.000. Tel.: 3397-4002. 6ª, sáb., 21h, dom., 20h. Estreia hoje, 5. R$ 20 / R$ 10. Até 12/6.